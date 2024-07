Saint-Lô. Cinq blessés dont un grave dans un choc entre deux voitures

Cinq personnes ont été blessées dans un accident de la route, mardi 30 juillet en fin d'après-midi. Il s'est produit sur la route de Fumichon à Saint-Lô, entre deux voitures. Une femme de 23 ans a été gravement blessée. Elle a été transportée dans un état grave et médicalisée, vers l'hôpital de la ville préfecture.

Deux femmes de 21 et 23 ans et deux hommes de 24 et 21 ont été plus légèrement blessés, et eux aussi emmené à l'hôpital Mémorial. Dix-neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.