Normandie. Un numéro spécial à disposition des marins pour lutter contre le narcotrafic

Pour renforcer la lutte contre le narcotrafic dans le secteur maritime, un numéro spécial a été mis à disposition des marins-pêcheurs. Cette initiative leur permet de transmettre directement aux autorités des informations sur d'éventuels réseaux criminels opérant en mer grâce au numéro suivant : 06 38 17 68 00.

Ce dispositif trouve un écho particulier dans les ports normands, quelques mois après la révélation de l'implication de trois pêcheurs dans une affaire de trafic de drogue sur le port de Ouistreham, en avril dernier. Une situation qui a suscité inquiétude et vigilance au sein de la profession.

Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêches et des élevages marins de Normandie, tient cependant à nuancer l'impact de cette affaire sur l'image des pêcheurs. "Le numéro a été mis en place pour faire des signalements si l'on est abordé, espionné ou menacé, des situations auxquelles toutes les couches de la société peuvent être confrontées. Nous ne voulons pas que l'image de la pêche soit associée au narcotrafic. Les pêcheurs sont des gens honnêtes : ils vont en mer pour ramener du poisson à la population, pas pour faire du trafic", souligne-t-il.

Le comité régional des pêches mène également des actions de prévention auprès des marins, notamment sur la consommation et les comportements à risque, afin de renforcer la sécurité et l'intégrité dans la profession.