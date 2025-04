Normandie. Flagrant délit de drop-off : 30 personnes arrêtées pour trafic de cocaïne, dont des marins-pêcheurs

C'est une opération "exceptionnelle" et une "première en France" précise le parquet de Rennes, dans un communiqué. Dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 avril, les autorités ont mis au jour une importation massive de cocaïne via la technique dite du drop-off, qui consiste à larguer des ballots de drogue en haute mer depuis un bateau et à la récupérer via des plus petits navires. L'aboutissement d'investigations lancées il y a dix-huit mois et qui aura mobilisé de très nombreux services d'enquête.

Des marins-pêcheurs mis en cause

Au total, une centaine de policiers ont été mobilisés dans le Calvados et la Seine-Maritime, pour interpeller les auteurs de ce drop-off en flagrant délit. Une opération déclenchée vers minuit, vendredi, sous l'autorité d'une juge d'instruction la JIRS de Rennes, précise le procureur de Rennes, Frédéric Teillet.

"Environ 800 kg de cocaïne ont été découverts à bord d'une embarcation. Six hommes, dont trois marins-pêcheurs, et deux femmes sont interpellés à Tancarville, au Havre et à Ouistreham" indique le parquet. Nés entre 1976 et 1999, ils vivent dans le Calvados et en Seine-Maritime. L'un d'entre-deux est un ressortissant albanais. Certains ont des casiers judiciaires liés à des infractions de pêche, d'autres des condamnations pour vols aggravés, violences ou trafic de produits stupéfiants.

Dans les mois précédant l'opération, "un vaste dispositif de surveillance" avait été "mis en place autour de plusieurs malfaiteurs et complices, dont l'équipage d'un bateau de pêche de Ouistreham et le propriétaire d'un bateau rapide habituellement amarré en Seine-Maritime" précise le parquet.

Un cargo dérouté, 22 marins en garde à vue

Parallèlement à l'opération menée dans la nuit, "un navire est identifié comme étant celui qui a transporté les stupéfiants à proximité des côtes françaises" poursuit le procureur dans son communiqué. Ce cargo, "parti du Brésil, qui devait rejoindre Amsterdam", aux Pays-Bas, a été dérouté vendredi vers le port de Dunkerque, dans les Hauts de France, où l'ensemble de l'équipage, composé de vingt-deux marins philippins, a été placé en garde à vue et le navire inspecté.

Les auditions en garde à vue se poursuivent auprès des services de police judiciaire. L'importation de cocaïne par drop-off "ne se traduisait jusqu'alors que par des échouages massifs de marchandise perdue sur les plages" souligne le parquet, rappelant le caractère inédit de cette opération. Ce fut le cas ces dernières années dans la Manche ou en Seine-Maritime, notamment.