Manche. Cocaïne échouée sur des plages : l'enquête avance

On en sait plus sur les nombreux ballots de cocaïne échoués dimanche 26 février sur la plage de Réville, mercredi 1er et samedi 4 mars sur celles de Néville-sur-Mer, Omonville-la-Rogue et Fontenay-sur-Mer, soit plus de deux tonnes de drogue découvertes. Selon le Journal du Dimanche, la marchandise, estimée à "plus de 150 millions d'euros", était "destinée" au marché anglais.

• Lire aussi. [Photos + vidéo] Nord-Cotentin. Cocaïne échouée : des gendarmes partout, des CRS en renfort

Pour rappel, la police britannique avait aussi retrouvé mercredi 19 avril dans les eaux de la Manche plus d'une tonne de cocaïne répartie dans des ballots. Si aucun lien n'est établi pour l'instant entre les deux affaires, cette cocaïne devait arriver à son terme au Royaume-Uni.

Marchandise "conditionnée au Brésil"

Toujours selon le JDD, cette poudre blanche a "vraisemblablement" été "conditionnée au Brésil si l'on se base sur le pays d'origine des sacs", reliés par un système de flottaison et "équipés pour certains de balises GPS". Par ailleurs, au même moment, un bateau en provenance du Brésil avait été "ciblé" par les policiers britanniques. Un transbordement de la cocaïne d'un bateau ayant traversé l'Atlantique vers un autre navire est la piste privilégiée par les enquêteurs. Cette opération des dealeurs aurait alors échoué à cause de la météo.