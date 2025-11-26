Insolite. Pourquoi des centaines de moutons ont-ils soudain envahi les rues de cette ville normande ? Les images qui surprennent

Chaque fin d'automne marque le même rituel : le retour du troupeau vers son abri d'hiver. Conduit par le berger municipal Benoît Voisin, épaulé par ses chiens et l'incontournable ânesse Quicodit, le troupeau a quitté le pré du Val-Iton pour rejoindre la Ferme de Navarre. Un trajet précis, encadré et préparé pour que les animaux défilent en toute sécurité au cœur des rues d'Evreux, dans l'Eure.

Pour les habitants, ce passage inattendu crée toujours la surprise. Certains immortalisent la scène, d'autres prennent quelques minutes pour observer ces “stars” laineuses avancer à leur rythme, comme "une Fashion Week version pastorale".

Transhumance urbaine : entre tradition, pédagogie et biodiversité

Au-delà de l'image amusante d'un troupeau en pleine ville, cette transhumance rappelle un savoir-faire essentiel. Elle valorise la gestion naturelle des espaces verts, la préservation des milieux, et offre une rencontre rare entre citoyens et pastoralisme.

Le berger aime d'ailleurs raconter les coulisses de cette aventure, dans une interview menée par la ville d'Evreux. Selon lui, "l'ambiance est globalement bonne dans le troupeau… même si certains s'attardent devant les vitrines ou veulent passer en premier pour être sur les photos." Une pointe d'humour qui révèle la personnalité bien réelle de ces animaux habitués aux curieux.

“Notre Fashion Week à nous” : l'événement de l'année pour le troupeau

Entre la tonte, l'agnelage et les déplacements saisonniers, cette transhumance reste "le moment fort de l'année" pour les animaux. C'est l'occasion pour eux de montrer qu'ils sont les ambassadeurs du pastoralisme mais aussi de rappeler l'importance des bergers, des chiens de conduite et de la mascotte Quicodit, toujours en tête de cortège.

Les écoles, les familles et les curieux pourront d'ailleurs rencontrer le berger mercredi 26 novembre, mais aussi jeudi et vendredi, échanger avec lui et approcher de près les moutons avant leur installation pour l'hiver.

Programme complet de la transhumance

Toutes les informations pratiques et les horaires détaillés sont à retrouver ici.