


Rouen. Disney en concert : magie et féerie sur la scène du Zénith

Loisir. En tournée depuis le fin octobre, le nouveau spectacle fait étape à Rouen pour éblouir petits et grands.

Publié le 26/11/2025 à 15h00
Rouen. Disney en concert : magie et féerie sur la scène du Zénith
Avec un répertoire qui marie les légendaires Disney des années 90 et les sorties les plus récentes, le spectacle plaît autant aux plus jeunes qu'aux adultes nostalgiques ! - G1 production

Ce nouveau spectacle musical inspiré par l'univers Disney nous propose de partir en voyage autour du monde en compagnie des héros de ces studios.

Un nouveau défi chaque année

Bénéficiant du partenariat du géant Disney, G1 production conçoit chaque année depuis 2018 un spectacle grandiose, à la fois musical et chorégraphié pour une immersion dans l'univers Disney. Tous les ans, ce spectacle part en tournée et est à redécouvrir dans une forme nouvelle, sans cesse réinventée. A Rouen, il fait étape tous les deux ans. Si en 2023 pour les 100 ans de Disney, le spectacle offrait une grande rétrospective des classiques incluant les films d'animation historiques de Blanche-Neige ou encore de Cendrillon, cette fois la nouvelle édition cite les plus beaux Disney des années 90 à nos jours. Ce spectacle vise en effet à coller à l'actualité Disney, notamment en citant les adaptations filmiques récentes des films d'animation du répertoire comme Mufasa de 2024 et Blanche-Neige de 2025 et les films d'animation les plus récents comme Encanto et Vaïana.

Un spectacle monumental

Pour assurer un spectacle grandiose de 2h, pas moins d'une centaine d'artistes montent sur scène. Les costumes sont soignés et évoquent l'univers de chacun de ces Disney, les images du film sont diffusées sur grand écran ainsi qu'une captation live pour mieux apprécier le travail des 70 musiciens de l'orchestre symphonique parisien du Sinfonia pop orchestra qui accompagnent les medleys des 16 films sélectionnés pour cette occasion. Sur scène on retrouve aussi les danseurs et les solistes. Parmi les chanteurs invités pour cette nouvelle édition : Cerise Calixte, la voix de Vaïna, Charlotte Hervieux alias Elsa de La Reine des neiges et Emmylou Horms alias Anna, mais aussi les interprètes de Belle et du Roi Lion dans les comédies musicales éponymes. A ce casting de stars s'ajoute le narrateur qui assure les transitions d'un univers à l'autre et nous invite sur les pas d'Aladdin, de Pocahontas, du Roi Lion et de Peter Pan dans ce voyage autour du monde !

Pratique. Vendredi 28 novembre à 20h. Zénith de Rouen. 41 à 80€. zenith-de-rouen.com.

