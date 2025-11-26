En ce moment Coeur maladroit MARINE
Normandie. Enedis investit 120 millions d'euros pour un réseau électrique plus résilient face aux tempêtes

Economie. Enedis en Normandie va investir 120 millions d'euros pour rendre le réseau électrique plus résilient aux aléas météorologiques. Le projet Résilience Post Ciaran a été présenté mardi 25 novembre sur un chantier au Mesnil-Eury près de Saint-Lô.

Publié le 26/11/2025 à 14h17 - Par Thibault Lecoq
Au Mesnil-Eury dans la Manche, une ligne est enfouie pour rendre le réseau électrique moins sensible en cas de tempête comme Ciaran. - Thibault Lecoq

Il y a deux ans, la tempête Ciaran frappait le département de la Manche et ses côtes. Des vents à 160km/h ont été relevés et jusqu'à 125 000 clients Enedis se sont retrouvés sans électricité dans la Manche, 332 000 dans la région. Il y a eu 8 000 chantiers de réparation. Après cette "bombe climatique" une idée a émergé : mettre en place un plan de résilience post Ciaran, pour que le réseau résiste mieux en cas de nouvelle grosse tempête. Il a été présenté mardi 25 novembre sur un chantier au Mesnil-Eury dans la Manche.

"Ce sont des investissements sur le réseau électrique à hauteur de 120 millions d'euros sur la Normandie pour réaliser des chantiers jusqu'à l'horizon 2030. Ces chantiers permettront de renforcer le réseau, dans l'esprit de pouvoir répondre plus rapidement à un événement climatique du type Ciaran 2", explique Yves Moisan, le directeur territorial dans la Manche. Ces crédits viennent en plus des investissements habituels. La finalité est identique pour Yves Moisan : "La continuité d'alimentation."

Un tiers de la somme est dédié pour la Manche.

Pascale Sarrouy est la responsable du programme Résilience post Ciaran. Les chantiers peuvent être différents. "Déjà, il y a l'enfouissement, parce que c'est vrai qu'une fois que la ligne est sous terre, il n'y a plus d'arbres [qui peuvent tomber dessus]. Dans des endroits où la ligne est un petit peu plus ancienne, on fait de la rénovation. Ça, ça améliore vraiment la résilience des réseaux. On fait aussi de l'élagage, puisque dans des zones bien ciblées, ça évite que les arbres tombent sur les lignes. Et après, on travaille sur la structure des réseaux en tant que telle. On essaie de boucler les réseaux entre eux, pour qu'on ait plus de solutions de secours."

