[Photos + vidéos]. Il y a un an, la tempête Ciaran frappait la Normandie

La tempête Ciaran a frappé la Normandie il y a un an, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023. Dans la soirée de ce jour férié, les choses se sont emballées avec quelques signes visibles, comme les messages des préfectures appelant à la prudence et l'arrêt de la circulation des trains par la SNCF. Finalement, c'est au cœur de la nuit que la tempête s'est le plus déchaînée, entraînant de nombreux dégâts.

Dans la Manche, le département le plus touché, les vents ont soufflé à plus de 170 km/h, et jusqu'à 140 km/h dans les terres. "4 985 interventions ont été enregistrées dans les 72 premières heures, pour un total de 13 455 demandes de secours sur la durée de l'événement. La gendarmerie a mobilisé 646 militaires et réalisé 35 interventions directement liées à la tempête", rappelle la préfecture de la Manche, fortement mobilisée ce jour-là. Étant l'un des départements les plus touchés, avec le Finistère et les Côtes-d'Armor, la Manche a bénéficié d'un fonds exceptionnel d'accompagnement de l'État pour couvrir ce qui n'était pas pris en charge par les assurances. Ce fonds s'est élevé à 936 226,50 €.

Le toit d'un hangar s'est envolé à Saint-Germain-des-Vaux dans la Hague et a fini sur la chaussée.

Le toit de la salle du bouloir à Saint-Lô, un gymnase, a été entièrement détruit.

Au plus fort de la tempête, 255 000 foyers normands étaient sans électricité. Selon Marianne Laigneau, la présidente d'Enedis, qui s'est déplacée dans la Manche, le 2 novembre 2023, le réseau a été "haché menu" par la tempête qu'elle avait qualifiée de "hors normes".

Si les électriciens d'Enedis n'ont pas chômé, les agents de la SNCF non plus, avec de nombreux trains de reconnaissance qui ont circulé. À bord, des bûcherons étaient présents pour dégager les voies. - SNCF

Toute la région a été touchée, comme ici, Jean-Charles Flematti, habitant d'Elbeuf. Un arbre est tombé sur sa véranda lors de la tempête Ciaran.

Bayeux a aussi souffert avec de nombreuses chutes d'arbres dans la commune.

L'église Saint-Martin d'Argentan a perdu ses deux flèches lors de la Tempête Ciaran.

Après la tempête, la région a dû faire face à des inondations et à des crues des rivières, notamment en Seine-Maritime.