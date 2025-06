Environnement. Réouverture de la lande de Lessay après la tempête Ciaran : qu'en est-il de Pirou et Créances ?

Vendredi 13 juin, l'épreuve de français du baccalauréat 2025 proposait aux candidats un texte de Jules Barbey d'Aurevilly mentionnant la lande de Lessay. La commune a annoncé à cette occasion la réouverture très prochaine de ce lieu spécifique, en ce qui concerne son territoire. Mais la lande s'étend sur plusieurs autres communes comme Pirou et Créances qui n'ont pas encore prévu de réouverture.

Un travail de longue haleine

Les communes ont travaillé depuis un an et demi avec l'Office national des forêts (Onf) pour sécuriser et rendre de nouveaux accessibles ce site naturel. A l'heure actuelle, les travaux sont encore en cours dans la zone de Pirou qui représente 300 hectares de forêt. En tout, c'est prêt de la moitié de la forêt qui a été touchée par l'ouragan Ciaran. Les dégâts sont colossaux et engagent des frais en partie remboursés par la vente de bois prélevé sur place. "A la base, nous devions financer les travaux avec la vente de bois, mais une nouvelle loi est passée et nous impose de 20% de TVA sur ces ventes. Quand on aura besoin de cet argent pour revaloriser le territoire de la lande, nous ne l'aurons plus", nuance Noëlle Leforestier, maire de Pirou. Du côté de Créances, aucun projet de réouverture n'est encore prévu. La réouverture des différents sites reste une décision de la préfecture de la Manche.

Une occasion de revaloriser le lieu

"Le devenir est en pleine réflexion." Selon Noëlle Leforestier, c'est l'occasion de revaloriser la partie de landes présentes sur la commune de Pirou en mettant en lumière les tourbières et les clairières présentes sur le site ou en plantant de nouvelles essences d'arbres, bien que le terrain soit contraignant.