Tempête Ciaran. Les travaux de déblayage ont commencé dans la lande de Lessay

Des travaux ont commencé dans la lande de Lessay depuis la fin du mois d'avril. Ils vont permettre de dégager les chemins des nombreux arbres qui sont tombés pendant la tempête Ciaran en novembre dernier. Ce travail a commencé seulement quand les chemins sont enfin devenus accessibles aux engins de chantier. Cette action mobilise plusieurs acteurs : des entreprises, les mairies et aussi l'Office national des forêts.

Du branchage cassé au bois de chauffage

Sur le bord de la route, une énorme machine est installée. Elle pèse 32 tonnes, mesure 2m80 de haut, et presque 2m55 de large. "C'est une déchiqueteuse pour faire de la plaquette forestière", explique Thomas Godefroy, le conducteur. Il travaille pour l'entreprise Bioforest, en charge du chantier. Il développe : "On pioche dans les tas qui ont été débardés par les porteurs forestiers. C'est chargé par la grue, broyé par un rotor et évacué dans une semi-remorque par une goulotte." La déchiqueteuse débite entre 50 et 75 tonnes de bois par heure. Le résultat va devenir du bois de chauffage, et apporter ainsi un revenu aux communes touchées : Lessay, Pirou ou encore Créances.

Le chantier est accompagné par l'Office national des forêts, notamment pour le calendrier. "C'est une question de mois, voir d'années pour retrouver des conditions normales", assure Vincent Joseph, le responsable territorial de l'ONF. La première phase est de sécuriser les chemins forestiers, la deuxième d'aller plus en profondeur et la dernière sera de reboiser. En attendant, la forêt est toujours interdite au public. Il est aussi interdit d'approcher des engins de chantier.