Education. Bac de français. Ce matin, les lycéens de toute la France ont été surpris… à devoir étudier une commune de la Manche !

La Normandie est à l'honneur du bac de français. Les élèves de première passent l'épreuve écrite ce vendredi 13 juin. Pour ceux en série générale, le texte proposé au commentaire met à l'honneur un auteur normand et la géographie manchoise. Il se place dans le thème général : "Le roman et le récit du Moyen Age au XXIe siècle".

L'extrait à étudier a été écrit par Jules Barbey d'Aurevilly. Cet auteur du XIXe siècle est né en 1808 à Saint-Sauveur-le-Vicomte et est mort en 1889 à Paris. Le Cotentin et la Manche font partie intégrante de son œuvre, que l'on retrouve dans Le Chevalier des Touches, ou encore dans L'Ensorcelée. Le texte des lycéens est justement extrait du premier chapitre de ce dernier roman. Le roman raconte la Manche après les guerres de chouannerie post-Révolution française.

Ce désert normand

Jules Barbey d'Aurevilly y décrit la lande de Lessay : "Ce désert normand, où l'on ne rencontrait ni arbres, ni maisons, ni haies, ni traces d'homme ou de bêtes que celles du passant ou du troupeau du matin dans la poussière, s'il faisait sec, ou dans l'argile détrempée du sentier, s'il avait plu, déployait une grandeur de solitude et de tristesse désolée qu'il n'était pas facile d'oublier." Saint-Sauveur-le-Vicomte, trouve plus de grâce à ses yeux : "Cette bourgade jolie comme un village d'Ecosse." Dans son roman, Coutances n'est pas non plus décrite avec un vocabulaire mélioratif : "Une ville morne, quoique épiscopale, aux rues humides et étroites."

Pour ceux qui voudraient s'essayer au commentaire, voici le texte complet. Sinon, c'est une idée de lecture de vacances.

Voici le texte complet sur lequel ont planché les élèves. - Capture d'écran du sujet du bac de français