[Insolite] Lessay. Un camembert offert pour un bac de français réussi grâce au commentaire de texte

Les élèves de première de série général ont pu plancher sur un texte de l'auteur manchois du XIXe siècle Jules Barbey d'Aurevilly, vendredi 13 juin, lors de l'épreuve anticipée de français. La maire de Lessay, Stéphanie Maubé, en profite pour faire la promotion de sa commune.

• A lire aussi. Education. Bac de français. Ce matin, les lycéens de toute la France ont été surpris… à devoir étudier une commune de la Manche !

"Les boîtes de camembert sont un formidable outil de culture populaire"

Le texte soumis aux élèves est une longue description de la lande de Lessay. "Outre ce paysage mystérieux, notre commune recèle de nombreux autres trésors que je serai ravie de faire découvrir aux lycéens curieux d'en savoir davantage sur cette partie peu connue de la Manche", écrit Stéphanie Maubé. Elle invite donc les élèves de première qui auront eu la moyenne à l'épreuve, et choisi le commentaire de texte sur L'Ensorcelée de venir la rencontrer pour une visite de l'abbaye romane et une présentation un peu plus positive que Jules Barbey d'Aurevilly de la lande.

L'élue propose aussi deux cadeaux représentatifs de la commune : un camembert de la Fromagerie Réo, installée sur la commune, et une place pour la Foire millénaire de Lessay. Le camembert aura une étiquette collector montrant la lande et Barbey d'Aurevilly, avec aussi une dédicace aux lycéens 2025. "Les boîtes de camembert sont un formidable outil de culture populaire, et un marqueur normand", détaille l'édile. Il faut la contacter à la mairie avant le 15 août.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, il est désormais possible de se balader de nouveau dans la lande de Lessay. Elle était fermée au public depuis la tempête Ciaran à cause du risque de chute d'arbre.