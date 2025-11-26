En ce moment Black or white Michael JACKSON
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. "Les Mains de Camille", ou l'histoire exhumée de Camille Claudel

Loisir. Créé en 2012, ce spectacle rend hommage à la sculptrice enfermée en asile injustement pendant 30 ans. Il est joué du 26 au 29 novembre et du 2 au 6 décembre 2025 à l'Espace Marc-Sangnier de Mont-Saint-Aignan.

Publié le 26/11/2025 à 13h00 - Par Elodie Laval
Près de Rouen. "Les Mains de Camille", ou l'histoire exhumée de Camille Claudel
Camille Trouvé joue Camille Claudel, une artiste enfermée 30 ans dans un asile après avoir connu la gloire et la passion amoureuse. - Vincent Muteau

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Imaginé en 2012 par la compagnie Les Anges aux plafonds, le spectacle Les Mains de Camille est interprété sur scène par quatre artistes féminines, marionnettiste, musicienne, chanteuse et narratrice. Ce chœur de femmes ressuscite Camille Claudel, muse de Rodin, jetée dans l'ombre bien qu'elle ait elle-même largement participé à la production de chefs-d'œuvre du maître. "La pièce est un biopic, explique Brice Berthoud, metteur en scène et cocréateur avec Camille Trouvé de la pièce. Tout commence par son internement. Et, par un flash-back, nous revenons sur son parcours de femme sculpteur à l'époque où l'Académie des beaux-arts était interdite aux femmes, tout comme le travail du marbre." A l'aide de marionnettes à taille humaine, faites de papier, manipulées selon la technique du Bunraku (l'interprète prête un de ses membres à la marionnette, main ou jambe) son histoire sort de l'ombre !

Pratique. Du 26 au 29 novembre et du 2 au 6 décembre, Espace Marc-Sangnier à Mont-St-Aignan. 1 à 15€. cdn-normandierouen.fr.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Rouen. "Les Mains de Camille", ou l'histoire exhumée de Camille Claudel
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple