Près de Rouen. "Les Mains de Camille", ou l'histoire exhumée de Camille Claudel

Imaginé en 2012 par la compagnie Les Anges aux plafonds, le spectacle Les Mains de Camille est interprété sur scène par quatre artistes féminines, marionnettiste, musicienne, chanteuse et narratrice. Ce chœur de femmes ressuscite Camille Claudel, muse de Rodin, jetée dans l'ombre bien qu'elle ait elle-même largement participé à la production de chefs-d'œuvre du maître. "La pièce est un biopic, explique Brice Berthoud, metteur en scène et cocréateur avec Camille Trouvé de la pièce. Tout commence par son internement. Et, par un flash-back, nous revenons sur son parcours de femme sculpteur à l'époque où l'Académie des beaux-arts était interdite aux femmes, tout comme le travail du marbre." A l'aide de marionnettes à taille humaine, faites de papier, manipulées selon la technique du Bunraku (l'interprète prête un de ses membres à la marionnette, main ou jambe) son histoire sort de l'ombre !

Pratique. Du 26 au 29 novembre et du 2 au 6 décembre, Espace Marc-Sangnier à Mont-St-Aignan. 1 à 15€. cdn-normandierouen.fr.