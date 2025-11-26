Coupe du monde de basket. Les Bleus lancent la campagne des éliminatoires au Kindarena de Rouen

Le Kindarena de Rouen devient le temple du basket international le temps d'une rencontre. L'équipe de France y a rendez-vous, vendredi 28 novembre, face à la sélection nationale de Belgique dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde au Qatar (du 27 août au 12 septembre 2027). Emmenés par Frédéric Fauthoux, les Bleus sont arrivés lundi 24 novembre à Rouen pour s'entraîner en amont de la rencontre. L'équipe de France s'était déjà rendue au Kindarena de Rouen pour la préparation des Jeux olympiques 2024.

Pas de Victor Wembanyama sur le parquet

Difficilement disponible en raison des matchs de NBA et souffrant en ce moment d'une blessure au mollet, la star des Spurs Victor Wembanyama ne sera pas présente pour cette rencontre. Il était déjà absent cet été pour l'EuroBasket 2025 qui n'a pas vu briller l'équipe de France, stoppée par la Géorgie en huitième de finale. Il pourrait faire son retour en équipe de France l'été prochain après la saison régulière.

Autre cadre chez les Bleus, Andrew Albicy jouera son dernier match à Rouen avec l'équipe de France après plus de 100 sélections sous le maillot tricolore. Dans ces éliminatoires de la coupe du monde, les Bleus figurent dans le groupe G en compagnie de la Belgique, de la Finlande et de la Hongrie. 32 équipes sont en lice dans ce mondial pour 12 places réservées au continent européen. Les qualifications se jouent en six phases de novembre 2025 à février 2027.

La billetterie est disponible en ligne sur le site de la FFBB.