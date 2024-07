Basketball. L'équipe de France attendue au Kindarena de Rouen pour un match face à la Turquie

Les bleus ont commencé leur stage de préparation olympique, vendredi 28 juin à Rouen, avant leur tout premier match officiel de préparation face à la Turquie, mercredi 3 juillet au Kindarena, dont les billets ont déjà été épuisés. L'équipe de France, emmenée par le Normand Nicolas Batum, capitaine des bleus, s'est entraînée devant le public, lundi 1er juillet, sous les yeux émerveillés de quelque 1 500 scolaires spécialement conviés pour l'événement.

Sept rencontres de préparations avant les Jeux

Même si elle n'est pas qualifiée pour les Jeux olympiques, la Turquie figure parmi les nations fortes du basket en Europe. On peut donc s'attendre à une rencontre de haut niveau et surtout à un beau spectacle grâce à la présence des stars de NBA Victor Wembanyama et Rudy Gobert. "C'est un premier match donc je n'attends pas de choses très particulières, nuance toutefois l'entraîneur de l'équipe de France Vincent Collet. On va dire que c'est une séance d'entraînement améliorée."

Les bleus ne manqueront pas de challenge dans cette campagne de matchs de préparation avant les Jeux, puisqu'ils doivent ensuite affronter l'Allemagne, championne du monde, à l'occasion d'une double confrontation à Cologne, samedi 6 juillet puis à Montpellier, lundi 8 juillet. L'équipe de France ira ensuite affronter la Serbie à Lyon, vendredi 12 juillet, et enfin à Orléans, le Canada, vendredi 19 juillet et l'Australie, dimanche 21 juillet.

Une initiation au basket 3x3

La Métropole organise également une initiation au basket 3x3, mercredi 3 juillet, jour de match de l'équipe de France à Rouen. Un clin d'œil également à l'Open de France de Basket 3X3 prévu justement dans la capitale normande du 20 au 24 août. La journée d'initiation est ouverte aux jeunes des centres de loisirs de la Métropole dans une salle du Kindarena.

