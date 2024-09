Equipe de France. Après 20 ans de carrière avec les Bleus, le basketteur normand Nicolas Batum se retire

"Je suis fier d'avoir pu écrire une page de l'histoire du basket français", peut-on lire sur le compte Instagram de Nicolas Batum, qui a annoncé lundi 16 septembre au soir qu'il se retirait de l'Equipe de France.

De Pont-l'Evêque à l'Equipe de France

Originaire de Pont-l'Evêque, en Normandie, c'est sur les terrains du Caen BC que Nicolas Batum a fait ses premières armes dans le basket. En 2004, il enfile pour la première fois le maillot bleu à l'occasion des Championnats Cadets. Et 20 ans plus tard, il le transmet à la nouvelle génération, en qui il place toute sa confiance : "L'Equipe de France est entre de bonnes mains, et je sais que ce maillot continuera de briller."

Une carrière prestigieuse

Nicolas Batum quitte la scène internationale avec un palmarès impressionnant : deux médailles d'argent aux Jeux olympiques, à Tokyo en 2021 et à Paris en 2024. Il a également remporté le titre de champion d'Europe en 2013, le premier et seul sacre de l'histoire du basket masculin français.

Il poursuit à présent sa 17e saison aux Etats-Unis aux côtés des Clippers de Los Angeles pour un contrat de deux ans.