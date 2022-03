Basket : France-Géorgie au Kindarena avant l'Euro 2015 !

Les stars de l'équipe de France - Tony Parker, Nicolas Batum et Boris Diaw en tête - recevront donc les Géorgiens au Kindarena. Un match en vue de l'EuroBasket qui commencera 15 jours plus tard. L'équipe de France disputera 10 matchs de préparation en France et à l'étranger. Le Kindarena a donc été retenu comme l'un des sites recevant les stars du ballon orange.

Un autre match de préparation aux Championnats d'Europe se déroulera au Kindarena, il s'agit de Géorgie-Belgique, le 20 août au Kindarena.