Basketball. Marine Johannès déclare forfait avec les Bleues au Palais des sports de Caen

Terrible coup dur pour la Calvadosienne Marine Johannès. Celle qui devait faire son retour dans sa région, et découvrir le nouvel écrin caennais, ne sera pas de la partie. La basketteuse déclare forfait avec l'équipe de France avant d'affronter Israël au Palais des sports de Caen jeudi 7 novembre.

La Lexovienne formée à l'USO Mondeville s'est récemment blessée à la cheville avec son club turc du ÇBK Mersin. Afin de remédier à son absence et à celles de Carla Leite et d'Iliana Rupert, deux Bleues sont appelées en renfort : Camille Droguet et Jess-Mine Zodia.

Ana Tadic et Marième Badiane, aussi passée par Mondeville, seront, elles, sur le parquet face à la sélection israélienne.

