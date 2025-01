Basket. Les huit meilleures équipes de France se donnent rendez-vous à Caen : "Le niveau est très élevé"

C'est la crème de la crème qui se donne rendez-vous au Palais des sports de Caen la Mer du 14 au 16 février prochain. L'enceinte caennaise accueille la Leaders Cup, compétition organisée par la Ligue nationale de basket-ball, et qui rassemble les huit meilleures équipes du championnat de France à la mi-saison. "Nous avons un plateau qui ferait envie à beaucoup de ligues en Europe, assure Philippe Ausseur, le président. Je me précipiterais sur les places restantes."

Des stars à Caen

Cette compétition, disputée à fond par les participants selon Philippe Ausseur, est "une chance pour le public caennais", car c'est l'assurance de voir des affiches de niveau Euroligue, la compétition européenne. Mike James, T.J. Shorts, Nando de Colo ou encore Nolan Traoré, annoncé en NBA l'année prochaine, seront sur le parquet normand. "L'ambiance est particulière dans la salle, avec ces matchs couperets", poursuit le président, conquis par le Palais "magnifique", et ce "public caennais très connaisseur, qui jouera son rôle".

Eve Wembanyama et Joelly Belleka sont joueuses à l'USO Mondeville.

"Caen est une ville de basket"

Pour effectuer le tirage au sort à l'Abbaye-aux-Hommes, ce mardi 14 janvier, trois visages connus des locaux. Les Mondevillaises Eve Wembanyama et Joelly Belleka, ainsi que Stephen Brun, né à Caen et deux fois champion de France. "Je suis très content de pouvoir découvrir ce Palais", se réjouit le désormais consultant. "Caen est une ville de basket, et j'espère que les Caennais vont se projeter, et espérer voir le CBC y participer un jour. C'est une ville qui pousse pour le sport, et ce ne serait pas fou que de se dire que le Caen Basket Calvados puisse un jour disputer la compétition."

Stephen Brun Impossible de lire le son.

Le tableau des affiches est connu. Quatre matchs sont au programme vendredi 14 février :

• Cholet - Le Mans à 13h

• Paris - Saint-Quentin à 15h30

• Monaco - Bourg-en-Bresse à 18h30

• ASVEL - Strasbourg à 21h

Les deux premiers vainqueurs s'affronteront le lendemain à 18h. L'autre demi-finale débute à 21h. Enfin, la grande finale qui couronnera le championnat se déroulera à 19h dimanche 16 février.

Pratique. Pour prendre votre place, cliquez ici.