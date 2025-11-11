Rouen. Mr Fraize cède sa place à Mme Fraize pour son spectacle : "Un hommage aux femmes"

Une robe de satin verte, une coupe de cheveux sixties et une paire d'escarpins rouges suffisent à l'humoriste Marc Fraize, dit Mr Fraize, pour se glisser dans la peau de son alter ego féminin.

Comment est née Mme Fraize ?

"J'ai tourné pendant plus de 20 ans avec Mr Fraize sur les planches, ce personnage victimaire, peureux et plein de défauts. Mr Fraize était abouti, j'avais envie d'un nouveau défi et d'exprimer à nouveau ma créativité. Incarner un personnage féminin, c'est vraiment le Graal pour un comédien ! En 2020, en réaction au climat anxiogène qui était le nôtre, Mme Fraize a vu le jour. Avec ce spectacle, j'ai fait le pari de faire rire avec ce personnage. Ce dernier est plus sain que Mr Fraize. Il respire le bonheur, voit le verre à moitié plein quand d'autres le voient à moitié vide. Le personnage de Mme Fraize m'a été inspiré par la phrase de Prévert qu'aimait citer ma mère : 'Il faudrait essayer d'être heureux ne serait-ce que pour donner l'exemple.'"

Qu'ont-ils en commun ?

"Leur ADN est commun. Ils sont tous les deux construits sur le modèle du clown. Mais ils n'ont aucun lien de parenté et tout les oppose au niveau du caractère. Mr Fraize est enfermé dans ses préjugés - c'est plutôt mon père et mes frères qui m'ont inspiré - alors que Mme Fraize est un hommage aux femmes de ma vie, ma mère et mon épouse. Mais pour les deux, j'use des silences comme d'une arme. L'histoire est simple, pas trop bavarde. Ce qui compte, c'est l'incarnation. Le rythme lent, les silences sont ma marque de fabrique. Je suis volontairement à contre-courant dans cette société où tout va trop vite. Un silence peut dire beaucoup."

Que partage Mme Fraize avec le public ?

"Mme Fraize est élégante, très expressive. Ce spectacle est une bulle hors du temps, une parenthèse de douceur. Mme Fraize nous parle d'amour et du besoin d'amour : un thème universel. Elle vit en couple et se confie sur sa relation. C'est loin d'être rose, mais elle trouve le moyen de voir le positif partout."

