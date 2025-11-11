En ce moment Call on me Eric PRIDZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Mr Fraize cède sa place à Mme Fraize pour son spectacle : "Un hommage aux femmes"

Loisir. Marc Fraize incarne désormais un personnage féminin solaire pour un spectacle clownesque, à voir à Mont-Saint-Aignan.

Publié le 11/11/2025 à 11h00
Rouen. Mr Fraize cède sa place à Mme Fraize pour son spectacle : "Un hommage aux femmes"
Mme Fraize est l'exact opposé de Mr Fraize. Quoique construite sur le même mode clownesque, c'est un personnage positif et solaire. - Sébastien Marchal

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une robe de satin verte, une coupe de cheveux sixties et une paire d'escarpins rouges suffisent à l'humoriste Marc Fraize, dit Mr Fraize, pour se glisser dans la peau de son alter ego féminin.

Comment est née Mme Fraize ?

"J'ai tourné pendant plus de 20 ans avec Mr Fraize sur les planches, ce personnage victimaire, peureux et plein de défauts. Mr Fraize était abouti, j'avais envie d'un nouveau défi et d'exprimer à nouveau ma créativité. Incarner un personnage féminin, c'est vraiment le Graal pour un comédien ! En 2020, en réaction au climat anxiogène qui était le nôtre, Mme Fraize a vu le jour. Avec ce spectacle, j'ai fait le pari de faire rire avec ce personnage. Ce dernier est plus sain que Mr Fraize. Il respire le bonheur, voit le verre à moitié plein quand d'autres le voient à moitié vide. Le personnage de Mme Fraize m'a été inspiré par la phrase de Prévert qu'aimait citer ma mère : 'Il faudrait essayer d'être heureux ne serait-ce que pour donner l'exemple.'"

Qu'ont-ils en commun ?

"Leur ADN est commun. Ils sont tous les deux construits sur le modèle du clown. Mais ils n'ont aucun lien de parenté et tout les oppose au niveau du caractère. Mr Fraize est enfermé dans ses préjugés - c'est plutôt mon père et mes frères qui m'ont inspiré - alors que Mme Fraize est un hommage aux femmes de ma vie, ma mère et mon épouse. Mais pour les deux, j'use des silences comme d'une arme. L'histoire est simple, pas trop bavarde. Ce qui compte, c'est l'incarnation. Le rythme lent, les silences sont ma marque de fabrique. Je suis volontairement à contre-courant dans cette société où tout va trop vite. Un silence peut dire beaucoup."

Que partage Mme Fraize avec le public ?

"Mme Fraize est élégante, très expressive. Ce spectacle est une bulle hors du temps, une parenthèse de douceur. Mme Fraize nous parle d'amour et du besoin d'amour : un thème universel. Elle vit en couple et se confie sur sa relation. C'est loin d'être rose, mais elle trouve le moyen de voir le positif partout."

Pratique. Vendredi 14 novembre à 20h. Espace Marc Sangnier à Mont-Saint-Aignan. Tarifs : de 1€ à 15€. culture.montsaintaignan.fr.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
Smartphone Honor 70LITE5G
Smartphone Honor 70LITE5G Villeneuve-d'Ascq (59491) 90€ Découvrir
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Mr Fraize cède sa place à Mme Fraize pour son spectacle : "Un hommage aux femmes"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple