Mont-Saint-Aignan. Ficelle, un spectacle poétique et esthétique pour toute la famille

La compagnie Le mouton carré, originaire des Pays de la Loire, s'est, depuis ses débuts en 2008, spécialisée en spectacle jeune public. Dans Ficelle, le public assiste aux aventures d'une marionnette faite de ficelle, à la fois marionnette à tige et à fil. Ficelle choisit l'aventure. Depuis sa naissance et ses premières reptations, on suit ce personnage attachant le long de ses expériences semées d'embûches. Des aventures accompagnées en musique par la kora, instrument à cordes africain, qui apporte une douceur à l'ensemble. Une performance poétique.

Pratique. Dimanche 17 décembre à 10h30 et 15h30. Espace Marc Sangnier, Mont-Saint-Aignan. 1 à 5€. 02 79 18 99 00