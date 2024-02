Mont-Saint-Aignan. Du bout des doigts : l'histoire de la danse en douze tableaux

Grégory Grosjean et Gabrielle Iacono ont imaginé un nouveau langage d'expression : ce sont leurs mains seules qui incarnent les mouvements chorégraphiques sur scène. Grâce à un système de captage vidéo en live et de décor miniature, les spectateurs assistent simultanément au tournage du film en plans-séquences, à son making-of et au résultat final projeté. Ce spectacle audacieux et très original revisite tous les types de danses, du classique au hip-hop, transposés à l'échelle de la main. Chaque danse est replacée dans son contexte historique, ce qui permet d'évoquer aussi la grande histoire : la crise de 29, la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam. Truffé d'astuces et servi par une technique très minutieuse grâce à la collaboration sur scène d'un caméraman, d'un manipulateur d'objets et de deux interprètes, ce spectacle nous offre un moment de grâce et de poésie.

Pratique. Samedi 3 février à 16h, Espace Sangnier à Mont-Saint-Aignan. 1 à 10€. cdn-normandierouen.fr