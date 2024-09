Près de Rouen. Humour et retour en enfance : trois spectacles familiaux à l'EMS

Avec pour fil conducteur la nostalgie et l'enfance, l'Espace Marc-Sangnier (EMS) de Mont-Saint-Aignan donne la parole à trois compagnies : Les 3 points de suspension, L'Arbre à vaches et Les Gros ours. Cette dernière, qui assure l'intermède, y a déjà été accueillie en résidence, mais les deux autres compagnies conviées sont tout à fait inédites à l'EMS. Repérées au festival Viva Cité, elles ont été sélectionnées pour ce premier rendez-vous de la saison afin de mettre en avant les arts de la rue. Si la première partie est proposée en plein air - aventures clownesques absolument hilarantes de deux frères apparemment en cavale - le deuxième spectacle est organisé en intérieur pour inviter le public à découvrir le lieu. Dans ce spectacle décalé, quatre adultes se retrouvent malgré eux replongés en enfance et devront trouver le moyen de se réadapter. Un récit initiatique sous le signe de l'humour pour toute la famille.

Pratique. Vendredi 13 septembre dès 18h30. Espace Marc-Sangnier. Gratuit. montsaintaignan.fr.