Seine-Maritime. Un midi au Centre dramatique national : une pause déjeuner riche en découvertes culturelles

Et si vous profitiez de votre pause déjeuner pour aller au théâtre ? Depuis un an maintenant, le Centre dramatique national Normandie-Rouen propose des spectacles à 12h30 : au Théâtre des Deux Rives à Rouen avec les apprentis comédiens du Conservatoire de Rouen, au théâtre de la Foudre au Petit-Quevilly et à l'Espace Marc Sangnier de Mont-Saint-Aignan, avec des artistes en lien avec la programmation. "L'idée est d'ouvrir le théâtre à d'autres moments que le soir, de pouvoir, sur le temps du midi, proposer des temps artistiques pendant le repas", indique Marine Levacher, chargée des relations publiques et de l'action culturelle au CDN Normandie-Rouen. En moyenne, 25 personnes participent aux Midis du CDN.

"C'est un exercice compliqué"

Mardi 21 mai, quatre étudiants des classes supérieures du Conservatoire de Rouen ont interprété un texte de Bryan Polach, auteur et metteur en scène originaire d'Evreux. "Les gens sont en train de manger, c'est un challenge pour les captiver", confie Lucie Durand, élève en 3e année au Conservatoire de Rouen. "Les lectures, c'est toujours déstabilisant parce qu'on doit en même temps jouer et lire tout en regardant le public", complète-t-elle.

"Ça nous force à être encrés dans le texte, moins dans le jeu et les déplacements", ajoute son camarade Augustin Dumesnil. "Ça ne demande pas les mêmes facultés, on ne retrouve pas toujours ses repères", renchérit Amadéo Glaran, un autre élève du conservatoire rouennais. "C'est plus difficile parce qu'on ne peut pas s'approprier le texte de la même façon", précise Eytan Bracha, qui a aussi joué sur scène.

L'auteur de 78.2

Pendant une heure, les quatre comédiens en herbe ont interprété une partie du spectacle de Bryan Polach qui "questionne les relations police et population", révèle l'auteur. Lui et son équipe sont allés à la rencontre des officiers de police pendant trois ans entre Mantes-la-Jolie et Clichy-sous-Bois, qui sont "deux terrains emblématiques des questions de clivage entre la police et la population", confie-t-il.

Cette création artistique soulève des questions sur le contrôle d'identité. "A la base, 78.2, c'est l'intitulé de la procédure pénale qui encadre le contrôle d'identité. J'ai travaillé dessus pour savoir comment ça se passe concrètement, ajoute l'auteur. C'est un spectacle qui questionne : comment on arrive à ne plus s'écouter à partir du moment où personne ne se remet en question ?" Pour le voir en intégralité, le Théâtre des Deux rives le propose à 20h, mardi 28 mai.

Pratique. Gratuit, venez avec votre repas ou commandez sur place un repas : entrée/plat ou plat/dessert : tarif plein 8€, tarif étudiant 4€, entrée/plat/dessert : tarif plein 11€, tarif étudiant 6€, plat seul : tarif unique 6€. Réservation du repas conseillée au 02 35 70 22 82 ou billetterie@cdn-normandierouen.fr.