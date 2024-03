Rouen. (La bande à) Laura revisite l'Olympia du peintre Edouard Manet

Dans ce spectacle, intitulé (La bande à) Laura, créé en 2021, la chorégraphe et metteur en scène Gaëlle Bourges reconstitue la peinture Olympia d'Edouard Manet, qui a fait scandale en 1865. Elle déconstruit l'œuvre et la revisite. "La jeune génération ne la connaît pas forcément, souligne-t-elle. C'est pourquoi j'ai souhaité faire apparaître cette image précise sur scène." Un récit en voix off raconte l'histoire du tableau, revient aux sources du scandale et nous plonge dans l'envers du décor. Il vise à remettre au premier plan ces femmes qui ont servi de modèle à Manet : Victorine Meurent, peintre elle-même, ou la mystérieuse Laura qui apparaît dans d'autres toiles de l'artiste. Sur scène, les danseuses reconstituent des scènes d'atelier et des séances de poses, mais aussi d'autres toiles qui gravitent autour de ce chef-d'œuvre, comme Le Déjeuner sur l'herbe de Manet ou La Vénus d'Urbino du Titien.

Pratique. Samedi 30 mars à 16h. Théâtre des deux rives à Rouen. 1 à 10€. cdn-normandierouen.fr