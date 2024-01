Rouen. Le top 10 des prénoms féminins et masculins les plus donnés dans l'agglomération en 2023

Le mois de janvier est la période idéale pour faire un bilan des prénoms les plus donnés aux nouveau-nés de l'année passée. A Rouen, deux prénoms s'imposent : Raphaël et Ambre. A Mont-Saint-Aignan, il s'agit de Raphaël et Adèle.

2 677 naissances à Mont-Saint-Aignan

En 2023, 2 677 naissances ont été déclarées à Mont-Saint-Aignan. Adèle, Alba, Ambre, Rose, Olivia, Anna ou Ana, Louise, Julia, Alice et Victoire font partie des 10 prénoms les plus donnés aux filles. Du côté des garçons, il s'agit de : Raphaël ou Rafaël, Gabriel, Arthur, Gabin, Jules, Louis, Gaspard, Augustin, Léon et Maël.

5 174 naissances à Rouen

A Rouen, 5 174 naissances ont eu lieu en 2023. Voici le top 10 des prénoms les plus donnés aux filles : Ambre, Alice, Anne, Louise, Alba, Alma, Inaya, Jade, Agathe et Jeanne. Et pour les garçons, le premier est comme à Mont-Saint-Aignan Raphaël, suivi de Louis, Adam, Jules, Sacha, Léo, Marceau, Arthur, Isaac et Lucas.