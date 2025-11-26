Caen. Le French Darts Festival attire : les organisateurs ont visé dans le mille

Quand on organise un événement pour la première fois en France, il n'est pas simple d'anticiper l'engouement qu'il suscitera. Il semblerait que les organisateurs ne se soient pas trompés en créant le French Darts Festival, premier rassemblement majeur de fléchettes du pays, au Parc des expositions de Caen, du 5 au 7 décembre. "430 joueurs seront présents dès le vendredi, on pensait en avoir 150", s'étonne Pierre Cormier, patron de l'événement. Depuis la mi-juillet, les inscriptions aux différents tournois amateurs sont closes.

"Notre événement attire bien au-delà de la Normandie, pour environ 80 % des gens", assure-t-il. Si le nombre de joueurs est bridé, celui des spectateurs ne l'est pas encore : des places sont disponibles pour le gala du samedi soir, réunissant des joueurs de renoms, dont le 7e mondial James Wade ou Thibault Tricole, meilleur Français. La soirée, qui se veut festive, se conclura par un mix du DJ et ex-footballeur Djibril Cissé. "Le seuil des 3 200 places vendues est déjà dépassé, on vise les 4 000", confie Pierre Cormier.