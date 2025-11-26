En ce moment Man I Need Olivia DEAN
Coutances. La friche industrielle de la Compagnie des fromages retrouve une activité

Economie. Installée depuis début novembre dans l'ancienne friche de la Compagnie des fromages à Coutances, la légumerie-conserverie a démarré sa production le 13 novembre après avoir quitté les locaux de l'hôpital.

Publié le 26/11/2025 à 17h28 - Par Thibault Lecoq
La légumerie-conserverie de Coutances est entrée en service le 13 novembre dans l'ancienne Compagnie des fromages.

La friche industrielle de la Compagnie des fromages à Coutances a retrouvé de la vie. Dans une partie du bâtiment, une légumerie-conserverie a pris place. L'installation a eu lieu début novembre pour un début de production le 13 novembre dernier. La légumerie-conserverie était avant installée dans l'ancienne cuisine de l'hôpital de Coutances.

710 mètres carrés

Quai de débarquement, zone de lavage puis celle de découpage et de conditionnement, 710 mètres carrés sont utilisés par cette activité. La conserverie n'est pas encore opérationnelle. Il manque quelques machines, ce qui devrait arriver pour 2026. "C'est un confort certain, non seulement dans les espaces, dans la configuration des locaux, évidemment, tout est de plain-pied, donc c'est un vrai bonheur pour nous. Pouvoir stocker la marchandise, la mettre en attente pour faire le contrôle après… Là, on a un vrai confort de travail, donc c'est assez remarquable pour nous", estime Frédéric Marie, coordinateur technique de la légumerie.

Il ajoute : "Le but et l'intérêt premier de ces nouveaux bâtiments, c'est de respecter la marche en avant, ce qui était assez difficile avant, maintenant on la respecte parfaitement. Tous les circuits sont bien tracés. On a tous les critères de l'agroalimentaire qui sont respectés, c'est formidable."

Les légumes viennent au maximum de producteurs locaux.

La légumerie-conserverie est aussi un chantier d'insertion pour une dizaine de personnes éloignées de l'emploi. La production est vendue au GIP Restauration collective Centre Manche, qui cuisine pour les hôpitaux de Saint-Lô et Coutances. Les fruits et légumes viennent de producteurs locaux au maximum.

Il reste de la place dans les bâtiments de l'ancienne Compagnie des fromages de Coutances, pour d'autres activités.

Les légumes viennent au maximum de producteurs locaux. Il reste de la place dans les bâtiments de l'ancienne Compagnie des fromages de Coutances, pour d'autres activités.

