En ce moment 12 to 12 SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Agriculture. A l'abbaye de Jumièges, des moutons pour préserver les chauves-souris

Agriculture. Le troupeau de moutons de Loïc Patin a migré de la chèvrerie du Courtil jusqu'au parc de l'abbaye de Jumièges, dimanche 2 novembre, pour préserver les chauves-souris.

Publié le 04/11/2025 à 08h32 - Par Margaux Fresnais
Agriculture. A l'abbaye de Jumièges, des moutons pour préserver les chauves-souris
Le site de l'abbaye de Jumièges est classé Natura 2000 depuis 2008 et une partie du parc a été classée Espace naturel sensible (ENS) en 2012.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une quinzaine de moutons appartenant à Loïc Patin ont migré de sa chèvrerie du Courtil vers le parc de l'abbaye de Jumièges, dimanche 2 novembre, afin de préserver les chauves-souris qui y sont présentes.

La gestion du parc pour les chauves-souris

Le parc de l'abbaye de Jumièges est un site classé Natura 2000, c'est-à-dire un site naturel protégé à l'échelle de l'Europe.

Le parc abrite deux colonies de chauves-souris protégées au niveau européen : "La communauté mixte composée de Grands rhinolophes et de Murins à oreilles échancrées. Elles sont situées dans le souterrain de l'abbaye de Jumièges, explique Marie Lepelley, gestionnaire des sites naturels protégés du Département. Une colonie de Grands Murins se loge dans les combles du bâtiment de la Porterie." Ces chauves-souris jouent un rôle majeur pour les écosystèmes dans la régulation des insectes. La pratique du pâturage hivernal permet de maintenir la prairie durant l'hiver et de permettre aux insectes un cycle de vie complet. Au départ des moutons en mars, la flore commencera à croître, les fleurs à éclore et les insectes à envahir la prairie, permettant aux chauves-souris de se nourrir. 

En 2023, le Département de la Seine-Maritime a lancé un appel à projets. La candidature de Loïc Patin a été sélectionnée parce qu'elle répondait aux critères exigés, avec ses animaux locaux, bio (sans traitement vermifuge) et de race normande.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Maxi cosy
Maxi cosy Carcagny (14740) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Agriculture. A l'abbaye de Jumièges, des moutons pour préserver les chauves-souris
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple