Agriculture. A l'abbaye de Jumièges, des moutons pour préserver les chauves-souris

Une quinzaine de moutons appartenant à Loïc Patin ont migré de sa chèvrerie du Courtil vers le parc de l'abbaye de Jumièges, dimanche 2 novembre, afin de préserver les chauves-souris qui y sont présentes.

La gestion du parc pour les chauves-souris

Le parc de l'abbaye de Jumièges est un site classé Natura 2000, c'est-à-dire un site naturel protégé à l'échelle de l'Europe.

Le parc abrite deux colonies de chauves-souris protégées au niveau européen : "La communauté mixte composée de Grands rhinolophes et de Murins à oreilles échancrées. Elles sont situées dans le souterrain de l'abbaye de Jumièges, explique Marie Lepelley, gestionnaire des sites naturels protégés du Département. Une colonie de Grands Murins se loge dans les combles du bâtiment de la Porterie." Ces chauves-souris jouent un rôle majeur pour les écosystèmes dans la régulation des insectes. La pratique du pâturage hivernal permet de maintenir la prairie durant l'hiver et de permettre aux insectes un cycle de vie complet. Au départ des moutons en mars, la flore commencera à croître, les fleurs à éclore et les insectes à envahir la prairie, permettant aux chauves-souris de se nourrir.

En 2023, le Département de la Seine-Maritime a lancé un appel à projets. La candidature de Loïc Patin a été sélectionnée parce qu'elle répondait aux critères exigés, avec ses animaux locaux, bio (sans traitement vermifuge) et de race normande.