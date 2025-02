Près de Flers. Les chauves-souris en pleine hibernation : pourquoi les protège-t-on des hommes ?

Près de Flers, on protège les chauves-souris ! La forêt de Saint-Clair-de-Halouze, propriété de la ville de Flers, abrite annuellement une vingtaine de chauves-souris, d'au moins quatre espèces différentes : le murin à moustache, la barbastelle, l'oreillard et le rhinolophe. Ces insectivores, sans nourriture pendant l'hiver, sont en hibernation depuis fin novembre dans l'ancien site industriel de la forêt et sa poudrière.

Assurer la quiétude des animaux

"Comme dans la poudrière, elles cherchent des endroits assez stables en température, très humides et tranquilles pour passer quatre mois sans manger", explique Mélanie Marteau, chargée de mission chauves-souris au sein du groupe mammalogique normand.

Ecoutez ici Mélanie Marteau : Impossible de lire le son.

Une grille a été installée à l'entrée de la poudrière pour y interdire l'accès aux humains. Cela écarte les risques corporels liés à la dangerosité du site et le dérangement des animaux.

"Elles peuvent être dérangées par la venue d'une personne, par la lumière, le bruit ou même la chaleur que dégage notre corps. On change donc les conditions microclimatiques du site et on provoque un réveil d'urgence qui leur fait consommer un mois de réserve de graisse", détaille la professionnelle. Sauf qu'au réveil, il n'y a toujours pas d'insectes à manger pour les chauves-souris, qui vont donc mourir de faim.

Une partie des chauves-souris hibernent dans la poudrière de l'ancien site industriel.

Un animal régulateur et protégé

Surnommée "l'hirondelle de la nuit", la chauve-souris a un rôle important dans la régulation des insectes ravageurs. "On aurait de gros problèmes dans notre production agricole si elles n'étaient pas là", assure Mélanie Marteau. Les chauves-souris, qui ont perdu 80% de leur effectif au milieu du XXe siècle, sont classées aux espèces animales protégées. Les perturber intentionnellement est passible de 3 ans de prison et de 150 000€ d'amende.