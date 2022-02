Montreuil-au-Houlme. Suzi Handicap Animal lance un nouvel appel à l'aide

Nouvel appel au secours de l'association ornaise Suzi Handicap Animal située à Montreuil-au-houlme, près de Flers (Orne). Depuis cinq ans, ce refuge recueille et s'occupe des animaux handicapés et maltraités mais trouver 10 000 € euros par mois pour nourrir les animaux n'est pas évident… Et les finances ne suivent plus…

Face à ces difficultés, Suzi Handicap Animal lance un appel aux dons et met en place une cagnotte en ligne à laquelle vous pouvez participer ici.

L'adoption

Grâce à cette association, vous pouvez aussi adopter des animaux recueillis dans le refuge, ils sont souvent blessés ou handicapés mais ils ont aussi besoin d'un foyer pour les accueillir. Cet acte permet non seulement de donner de l'attention à l'animal adopté mais aussi de libérer une place dans le refuge pour un autre animal dans le besoin. Toutes les informations sont disponibles sur ce site.