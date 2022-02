Montreuil-au-Houlme. Normandie : un généreux mécène sauve le refuge Suzi Handicap Animal

À Montreuil-au-Houlme, entre Argentan et Flers (Orne), c'est un véritable conte de Noël au refuge Suzi Handicap Animal, qui recueille des animaux malades ou maltraités, et qui avait accumulé 66.000€ de dettes auprès de vétérinaires. La situation devenait très critique. Pour boucher ce trou, la structure avait lancé une cagnotte Leetchi en ligne. Mais la somme recueillie était très largement insuffisante. Début avril 2019, l'association a donc médiatisé sa cagnotte, notamment sur Twitter.

L'appel entendu par un généreux mécène

Un appel dont a eu connaissance Jean-Baptiste Descroix-Vernier, un homme d'affaires millionnaire grâce à des entreprises sur Internet. D'abord de messagerie rose et de voyance. Puis de paiements, de marketing et de télécoms. C'est lui qui en 2011 avait mis en place le premier Conseil national du numérique à la demande de Nicolas Sarkozy.

Le refuge est sauvé

Le mécène aide au creusement de puits pour approvisionner des populations Africaines en eau potable. Il aide aussi des SDF, et il est enfin très impliqué dans la cause animale. Il explique que Dieu est actionnaire de son entreprise, et qu'il lui verse des dividendes via diverses associations caritatives. Dimanche 14 avril, l'homme a pris contact avec la présidente de l'association ornaise, à qui il vient finalement de faire un don de 55.000€ !… La présidente de Suzi Handicap Animal, Stéphanie Lisicki, n'en revient toujours pas :

Quant à la cagnotte en ligne, elle se poursuit, pour permettre à " Suzi handicap animal " de poursuivre ses activités.