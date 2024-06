Espaces naturels sensibles. A la découverte des chauves-souris à l'abbaye de Jumièges

Vous souhaitez découvrir les secrets des chauves-souris ? L'abbaye de Jumièges propose deux visites à deux voix qui mêlent patrimoine historique et naturaliste. "Deux colonies se sont installées dans le cellier : les grands rhinolophes dont nous estimons la population à 35 spécimens et les murins à oreilles échancrées qui sont à peu près 500", précise Marie Lepelley, animatrice Natura 2000. "Récemment nous avons découvert l'existence d'une autre colonie dans les combles de la porterie, des grands murins qui sont sans doute 70". En petite jauge, les visiteurs pourront les observer discrètement en vol dans les ruines de l'abbaye. Grâce à un détecteur d'ultrasons, ils pourront écouter leurs vocalises. Si la séance du 22 juin annonce déjà complet, pour celle du samedi 20 juillet, les réservations sont possibles et surtout, recommandée. Cette activité étant très plébiscitée, il ne faudra pas traîner pour réserver.

Samedi 20 juillet à 21h30. Abbaye de Jumièges. Gratuit sur réservation sur seinemaritime.fr