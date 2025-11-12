En ce moment Mille fois M POKORA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Les agriculteurs seinomarins se mobilisent ce mercredi : quelles perturbations à prévoir ?

Agriculture. Des perturbations sont attendues ce mercredi 12 novembre à la préfecture de Rouen, où les agriculteurs de Seine-Maritime manifesteront contre l'accord UE-Mercosur, après les propos jugés favorables d'Emmanuel Macron le 6 novembre.

Publié le 12/11/2025 à 10h28 - Par Justine Carrère
Rouen. Les agriculteurs seinomarins se mobilisent ce mercredi : quelles perturbations à prévoir ?
Les agriculteurs de Seine-Maritime manifesteront ce mercredi 12 novembre notamment contre l'accord entre l'UE et le Mercosur, devant la préfecture de Rouen. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Des perturbations sont attendues ce mercredi 12 novembre à la préfecture de Rouen en soirée. Les agriculteurs de Seine-Maritime comptent se mobiliser pour manifester contre l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Leur mobilisation fait suite aux propos du Président Emmanuel Macron, qui s'est dit "plutôt positif", jeudi 6 novembre, à l'idée d'accepter cet accord.

• A lire aussi. Sotteville-lès-Rouen. Une trentaine d'agriculteurs mobilisés pour une opération d'étiquetage dans le magasin Métro

Près de 200 agriculteurs attendus

Bruno Ledru, président de la FNSEA76, pointe notamment du doigt "la taxe qu'il y a sur les engrais". Selon lui, cette nouvelle mobilisation prévue ce mercredi 12 novembre vise à montrer le mécontentement des agriculteurs concernant "l'Europe, la retraite" mais aussi pour dénoncer les accords de libre-échange qui sont faits avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes de production. Une situation que décrit Bruno Ledru comme étant "incontrôlable".

Selon le président de la FNSEA76, près de 200 agriculteurs sont attendus devant la préfecture de Seine-Maritime à Rouen.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Les agriculteurs seinomarins se mobilisent ce mercredi : quelles perturbations à prévoir ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple