Rouen. Les agriculteurs seinomarins se mobilisent ce mercredi : quelles perturbations à prévoir ?

Des perturbations sont attendues ce mercredi 12 novembre à la préfecture de Rouen en soirée. Les agriculteurs de Seine-Maritime comptent se mobiliser pour manifester contre l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Leur mobilisation fait suite aux propos du Président Emmanuel Macron, qui s'est dit "plutôt positif", jeudi 6 novembre, à l'idée d'accepter cet accord.

• A lire aussi. Sotteville-lès-Rouen. Une trentaine d'agriculteurs mobilisés pour une opération d'étiquetage dans le magasin Métro

Près de 200 agriculteurs attendus

Bruno Ledru, président de la FNSEA76, pointe notamment du doigt "la taxe qu'il y a sur les engrais". Selon lui, cette nouvelle mobilisation prévue ce mercredi 12 novembre vise à montrer le mécontentement des agriculteurs concernant "l'Europe, la retraite" mais aussi pour dénoncer les accords de libre-échange qui sont faits avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes de production. Une situation que décrit Bruno Ledru comme étant "incontrôlable".

Selon le président de la FNSEA76, près de 200 agriculteurs sont attendus devant la préfecture de Seine-Maritime à Rouen.