Société. Les Normands sont bien plus forts que les Parisiens sur ce point précis, et c'est une belle victoire

C'est une performance importante qu'a réalisée la Normandie cette année : celle du tri des déchets.

Les nouveaux chiffres de Citeo montrent que la Normandie atteint 78,3kg de déchets triés par habitant en 2024, soit plus que les 72kg de moyenne nationale et nettement au-dessus des performances franciliennes (qui plafonnent à 47,5kg !). Ce score place la région 8e au niveau national, preuve que les habitants maintiennent un geste de tri soutenu malgré un contexte où les volumes évoluent fortement.

Emballages légers : une progression marquée qui tire la région vers le haut

L'un des signaux les plus forts vient du tri des emballages légers : acier, aluminium, carton, plastique. En Normandie, leur tri progresse de + 8%, notamment grâce à un bond de + 5% pour les plastiques.

A l'inverse, le verre connaît une légère érosion, autour de -0,6%, malgré un niveau encore élevé.

Départements normands : la Manche championne, le Calvados solide, la Seine-Maritime en retrait

Les écarts internes sont frappants :

La Manche domine largement

Avec 107,5kg triés par habitant, la Manche écrase le classement régional.

Elle affiche notamment 38,5kg d'emballages légers, un chiffre très supérieur à la moyenne, soutenu par la montée en puissance de la tarification incitative.

Le Calvados : performant et stable

Le Calvados reste très bien placé, avec 90,4kg triés par habitant et un geste de tri qui continue doucement de progresser, notamment sur la collecte du verre.

L'Eure : dynamique sur les emballages légers

L'Eure surprend avec + 14% d'emballages légers, porté par des changements de collecte et l'adoption d'une tarification incitative qui pousse les habitants à mieux trier.

L'Orne : des progrès sur le léger mais un recul global

Avec 77,5kg, le département est stable mais peine à compenser la baisse des papiers graphiques, un flux en chute partout en France.

La Seine-Maritime ferme la marche

La Seine-Maritime reste derrière avec 60,9kg, malgré des chantiers importants pour moderniser la collecte et densifier les points de tri dans les zones urbaines.

Un geste de tri qui progresse mais encore loin des objectifs nationaux

Même si la Normandie peut se réjouir de faire mieux que la moyenne française (et nettement mieux que l'Ile-de-France) la marge reste importante.

Le taux national de recyclage atteint 69%, une progression jugée trop lente par Citeo, qui appelle à accélérer les leviers :

Consigne pour réemploi et recyclage,

Tarification incitative,

Contrats de performance avec les collectivités,

Collecte séparée des cartons,

Réduction des déchets à la source.

Source et méthodologie

Chiffres issus du communiqué de presse Citeo, “Chiffres clés 2025 – Normandie”, publié le 26 novembre 2025.

Méthodologie : données déclaratives des collectivités et entreprises partenaires, comparaisons des tonnages 2023/2024, analyse du geste de tri par habitant.