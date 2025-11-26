En ce moment Celui qui part Joseph Kamel
Insolite. Ces étranges lumières alignées aperçues hier en Normandie : on sait enfin ce que c'était… et vous pourrez les revoir

Insolite. Dans la nuit du 25 novembre 2025, de nombreux Normands ont observé une étrange file de points lumineux traverser le ciel. Un spectacle rare, impressionnant… et totalement explicable. Voici ce qui a illuminé la région et comment vous pouvez, vous aussi, revoir ce phénomène dans les prochains jours.

Publié le 26/11/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Ces points blancs aperçus hier soir n'étaient pas des OVNI. - Forest Katsch

Ce que beaucoup d'habitants ont cru être un OVNI, un drone géant, voire un phénomène météo rare, n'était en réalité qu'un train de satellites Starlink fraîchement lancé par SpaceX.
Hier soir, ce sont en effet les engins de la mission Starlink 11-30, mise en orbite le 23 novembre 2025, qui se sont offert un passage parfaitement visible depuis la Normandie. Tout juste déployés, ils avancent encore groupés et forment cette fameuse ligne brillante qui intrigue tant.

Starlink : une constellation gigantesque qui sillonne déjà le ciel

Starlink, c'est ce vaste projet mené par SpaceX pour fournir une connexion Internet haut débit partout sur la planète. Depuis 2015, la constellation ne cesse de s'étendre :

  • Plusieurs milliers de satellites déjà en orbite,
  • Des lancements presque hebdomadaires,
  • Un objectif à terme de 12 000 engins, avec une extension potentielle jusqu'à 42 000.

Quand un nouveau lot est envoyé, les satellites voyagent provisoirement côte à côte, à la même vitesse : c'est ce qui crée ce ruban lumineux parfaitement aligné visible à l'œil nu.

Ici, la ligne observée à Saint-Lô, dans la Manche, malgré la pollution lumineuse, le 25 novembre.Ici, la ligne observée à Saint-Lô, dans la Manche, malgré la pollution lumineuse, le 25 novembre. - Alain Duval

Pourquoi les satellites étaient si visibles hier soir

Juste après leur mise en orbite, les satellites Starlink sont encore bas et réfléchissent particulièrement bien la lumière du Soleil. Résultat :

  • Une longue file de points blancs,
  • Un mouvement uniforme,
  • Un passage très net dans le ciel clair normand.

Après quelques jours, chacun monte progressivement vers son orbite définitive. Une fois installés, ils deviennent beaucoup plus discrets et ne forment plus de ligne alignée.

Vous voulez les revoir ? Voici comment faire

La bonne nouvelle, c'est que de nouveaux passages visibles sont attendus dans les jours à venir. Même sans matériel, vous pouvez les repérer facilement grâce à des applications dédiées au suivi des satellites, comme :

  • Satellite Tracker, pour identifier les objets visibles en temps réel,
  • Sky Tonight, simple et gratuite, qui indique précisément l'heure et la direction d'apparition des trains Starlink.

Une seule condition : un ciel dégagé. Votre œil fait le reste.

Les prochains lancements qui pourraient à nouveau être visibles en Normandie

Plusieurs nouveaux lots sont prévus dans les jours qui viennent. Parmi eux :

  • Starlink 15-10 – lancement du 30 novembre 2025,
  • Starlink 6-78 – lancement du 1er décembre 2025,
  • Starlink 11-15 – lancement du 5 décembre 2025.

Comme à chaque déploiement, les jours suivant ces dates offrent souvent les meilleures chances d'observer un nouveau "train lumineux".

Galerie photos
Ici, la ligne observée à Saint-Lô, dans la Manche, malgré la pollution lumineuse, le 25 novembre. - Alain Duval

