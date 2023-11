Insolite. Cette commune du Calvados est désignée entrée de ville la plus moche de France

Il y a les prix prestigieux, et ceux qui le sont un peu moins. Honfleur, à la réputation plutôt glorieuse en Normandie et ailleurs, peut désormais en témoigner. Ce lundi 13 novembre, la commune a reçu le prix de l'entrée de ville la plus moche en 2023, de la part de l'association Paysages de France.

Trop de publicités

Honfleur se retrouve ainsi dans la catégorie "Foire à l'enseigne", avec ces innombrables commerçants qui font leur publicité dans l'entrée de ville. "Bâches, panneaux, bannières, totems, drapeaux, faites votre choix, toutes les enseignes en promotion !", s'amuse Paysages de France.

L'association organise depuis quelques années ce concours, dans lequel ce sont les adhérents qui partagent leurs photos. En 2021, Le Havre avait été félicité pour ses nombreuses publicités "sans modération", faisant la promotion d'alcool. Paysages de France entend surtout, par cette action, lutter contre la pollution visuelle.

"Les maires des quatre communes concernées ont été informés il y a quelques jours. Pas sûr qu'ils apprécient cette distinction. Il ne s'agit pourtant en aucun cas pour notre association de stigmatiser telle ou telle commune, mais bien de mettre en évidence des atteintes à nos paysages", est-il ainsi expliqué à l'issue du palmarès 2023. Le maire de Honfleur Michel Lamarre est donc maintenant invité à légiférer pour faire changer les choses.