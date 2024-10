Paratriathlon. Et de 7 ! Un nouveau titre de champion du monde pour l'Yvetotais Alexis Hanquinquant

Il a une fois encore démontré qu'il était le patron incontesté dans sa catégorie : Alexis Hanquinquant a décroché, vendredi 18 octobre, un septième titre de champion du monde de paratriathlon (PTS4), sous le soleil d'Andalousie.

Près de deux minutes d'avance

Le Cauchois a franchi la ligne d'arrivée après 59 minutes et 57 secondes de course, avec 1 minute et 50 secondes d'avance sur son premier poursuivant, l'Espagnol Nil Riudavets. Le Français Pierre-Antoine Baele termine troisième.

Alexis Hanquinquant, par ailleurs double champion paralympique, venait de décrocher son septième titre européen, il y a à peine un mois, à Vichy. "Je suis très heureux. J'ai gagné à Paris, j'ai gagné ici, c'était une bonne année", a déclaré l'ancien porte-drapeau français à l'arrivée, relate la Fédération internationale de paratriathlon.