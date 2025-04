Près de Rouen. A 14 ans, Nina Guo Zheng figure parmi la relève du ping-pong : "Il faut juste gérer son temps"

Avec un palmarès déjà impressionnant, Nina Guo Zheng, 14 ans, licenciée à l'Entente Saint-Pierraise, représente la relève du ping-pong français.

Vous avez marqué les esprits

en championnat de France…

"Oui, je reviens des championnats de France seniors (du 21 au 23 mars) où j'ai décroché la médaille de bronze. Je ne m'attendais pas à faire un truc incroyable, j'ai joué mon jeu sans pression contre des joueuses beaucoup plus âgées que moi qui avaient plus d'expérience. Finalement, j'ai fait de très bons résultats et j'en suis fière."

Quelles sont vos prochaines échéances ?

"J'ai les championnats d'Europe U21 au mois de mai et également les championnats de France juniors le même mois et les championnats d'Europe jeunes en juillet. Du côté de mon club, j'ai aussi une rencontre de Pro B face à Grand-Quevilly le 17 mai."

Comment fait-on pour allier, si jeune, compétition et école ?

"Je travaille le soir après les entraînements. Il faut juste bien gérer son temps et si on s'organise bien il n'y a pas d'excuses. J'aimerais faire médecine plus tard donc les études sont très importantes pour moi."

Le tennis de table n'était pas votre sport de prédilection ?

"Quand j'étais beaucoup plus jeune je faisais aussi de la natation et de la danse. Le ping-pong ce n'était pas mon sport préféré mais au fil du temps j'ai commencé à vraiment aimer ça. C'est à partir de mes 11 ans que je m'en suis rendu compte. Puis j'ai une chance incroyable d'avoir mon frère et ma mère qui ont été professionnels dans le ping-pong. J'ai beaucoup de conseils de leur part, ils me connaissent mieux que personne."