En ce moment GLORY BOX PORTISHEAD
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Notre-Dame-de-Bondeville. "You ready, go !" : J'ai affronté le champion de France 2024 de bras de fer

Sport. Le club de bras de fer de Rouen est né en 2024. Ce sport associe combat, force et réactivité. J'ai pris des risques pour vous.

Publié le 05/10/2025 à 19h00 - Par Margaux Fresnais
Notre-Dame-de-Bondeville. "You ready, go !" : J'ai affronté le champion de France 2024 de bras de fer
Entraînement avec le club de bras de fer de Rouen et le président du club, Hugo Prunier, champion de France 2024.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans le sous-sol d'un garage, quatre tables hautes sont alignées, homologuées pour la compétition. Dessus, deux pads, l'un en face de l'autre, pour poser son coude lors du combat. De chaque côté de la table, une poignée, élément indispensable pour pouvoir commencer l'affrontement. Je suis à Notre-Dame-de-Bondeville pour m'initier… au bras de fer.

Echauffement et apprentissage

En arrivant, chaque membre du club de bras de fer de Rouen commence son échauffement. Certains se dirigent vers des élastiques, d'autres vers des poulies. Paul Poullain, adhérent du club depuis janvier 2025, insiste sur la nécessité de cette première étape : "C'est pour ne pas se blesser. L'idée est de renforcer le poignet, les avant-bras, les biceps mais aussi le bas du dos." J'applique directement ses conseils. Je positionne l'élastique dans ma main entre mon pouce et mon index et effectue des rotations du poignet : un geste plus technique qu'il en a l'air qui permet d'échauffer l'ensemble des muscles sollicités. La seconde partie de l'échauffement comprend quatre exercices sur la table. L'échauffement est terminé, je suis déjà en sueur. Pour commencer en douceur, Paul Poullain m'apprend quelques coups, comme aux échecs. Il me parle du premier qu'il a appris, le Top Roll. Cette technique se base sur l'effet de levier, le but étant de tirer l'adversaire vers soi afin de décapsuler ses doigts et fragiliser son poignet. "Deux attaques existent, ajoute Théo Lesvignes, lui aussi membre du club, une intérieure, où l'on tourne son poignet vers soi, et une extérieure, où l'on tourne son poignet vers l'adversaire." Le but : faire basculer le bras de l'adversaire pour que le dos de sa main touche le winpad, le bloc en mousse placé de chaque côté de la table.

Certaines règles sont obligatoires pour ne pas être éliminé. Je n'ai pas le droit de lever ou sortir le coude du pad et je dois toujours être en contact avec la poignée, qui se trouve à l'extrémité de la table. Au bout de deux fautes, le combat est perdu. Mes épaules sont parallèles au centre de la table, mon poignet est droit et on voit les articulations de mon pouce, je suis prête : "You ready, go !" Hugo Prunier, le champion de France 2024, est face à moi. Avant le début du combat, il fixe une sangle entre nos deux mains pour éviter qu'elles ne glissent. Le top est donné ! J'émets une pression dans la main tout en tentant de renverser son bras, utilisant la méthode apprise. Hugo Prunier, me regarde, regarde ma main : "Tu mets toute ta force ?" Hélas, oui. Il a gagné, mais moi je me suis bien amusée.

Pratique. Instagram : rouen_brasdefer.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
Cruche en grès à eau de vie
Cruche en grès à eau de vie Hettange-Grande (57330) 300€ Découvrir
CPL METRONIC Netsocket
CPL METRONIC Netsocket Hettange-Grande (57330) 40€ Découvrir
Passerelle APsystems
Passerelle APsystems Hettange-Grande (57330) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Notre-Dame-de-Bondeville. "You ready, go !" : J'ai affronté le champion de France 2024 de bras de fer
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple