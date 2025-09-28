En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Des idées de sports adaptésinattendus pour les seniors

Société. Le Stade Sottevillais, près de Rouen, propose de sortir des sentiers battus avec des sports très physiques adaptés aux seniors. 

Publié le 28/09/2025 à 11h00 - Par Alexandre Leno
Rouen. Des idées de sports adaptésinattendus pour les seniors
Une dizaine de créneaux sont disponibles en sport santé en cette rentrée au Stade Sottevillais. 

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le sport adapté aux seniors se développe et s'invite désormais dans les clubs sportifs. Marche, vélo ou gym sont les plus classiques, mais d'autres disciplines, parfois inattendues, s'ouvrent aux plus âgés. Convaincu des bienfaits du sport adapté, le Stade Sottevillais Omnisport, près de Rouen, propose par exemple de la "boxe cardio" via sa jeune section sport santé. "Je propose la pratique de manière adaptée, sans traumatisme et bien sûr sans contact", explique Samy Senouci, enseignant en activité physique adaptée au Stade Sottevillais, qui a développé le concept en étant lui-même ancien boxeur. "C'est un protocole que j'ai développé en Master qui s'est révélé assez efficace pour la perte de poids, le gain musculaire et l'estime de soi."

Boxe, foot ou basket

En pratique, cela se traduit par "de nombreux exercices ludiques à travers la boxe", rythmés par le principe de "l'interval training" ("effort intermittent" en français). "L'idée est de faire de l'alternance entre du temps d'effort à haute intensité et à basse intensité en m'adaptant à chaque personne", détaille Samy Senouci. Le club propose aussi du "full training" ("entraînement complet") pour senior, avec des exercices de souplesse, cardio et renforcement musculaire. Le Stade Sottevillais peut aussi accompagner les seniors dans la découverte du "basket santé" ou du "foot en marchant" (à partir de 45 ans), variante du football qui se pratique en effectif réduit. "Il est très important de continuer à entretenir le physique notamment pour lutter contre la perte musculaire qui vient avec l'âge, parfois la perte d'équilibre ou pour prévenir l'apparition de problèmes cardiaques", conclut Samy Senouci. Sa section sport santé lance une dizaine de créneaux en cette rentrée, soit 80 inscriptions possibles pour un tarif d'entrée à partir de 235€ par an.

Le sport santé 

Le sport santé se développe de plus en plus en Normandie.

Le sport santé, c'est quoi ?

Le sport santé regroupe toutes les activités permettant de maintenir la santé des participants, notamment des seniors, et d'améliorer l'état de santé de ceux atteints d'une maladie chronique.

Les Maisons sport santé (MSS)

Ces structures réunissent des professionnels de santé et du sport. Elles permettent aux personnes éloignées d'une activité physique d'en pratiquer une via un programme personnalisé. Soit ces activités sont organisées dans ces maisons, soit dans des clubs partenaires. Il existe 25 MSS en Normandie, dont trois dans la Manche (Cherbourg, Coutances, Granville) et six dans le Calvados. Détail sur sportsantenormandie.fr.

Quelques exemples

Dans le Calvados, sept clubs proposent du basket santé, dont le Cercle Sportif Bayeux, l'USM Viroise ou le Caen Sud Basket. Le foot en marchant se développe également. Dans la Manche, les clubs d'Agneaux, de Condé-sur-Vire ou encore de Négreville, dans le Cotentin, en proposent.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Des idées de sports adaptésinattendus pour les seniors
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple