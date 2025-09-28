Rouen. Des idées de sports adaptésinattendus pour les seniors

Le sport adapté aux seniors se développe et s'invite désormais dans les clubs sportifs. Marche, vélo ou gym sont les plus classiques, mais d'autres disciplines, parfois inattendues, s'ouvrent aux plus âgés. Convaincu des bienfaits du sport adapté, le Stade Sottevillais Omnisport, près de Rouen, propose par exemple de la "boxe cardio" via sa jeune section sport santé. "Je propose la pratique de manière adaptée, sans traumatisme et bien sûr sans contact", explique Samy Senouci, enseignant en activité physique adaptée au Stade Sottevillais, qui a développé le concept en étant lui-même ancien boxeur. "C'est un protocole que j'ai développé en Master qui s'est révélé assez efficace pour la perte de poids, le gain musculaire et l'estime de soi."

Boxe, foot ou basket

En pratique, cela se traduit par "de nombreux exercices ludiques à travers la boxe", rythmés par le principe de "l'interval training" ("effort intermittent" en français). "L'idée est de faire de l'alternance entre du temps d'effort à haute intensité et à basse intensité en m'adaptant à chaque personne", détaille Samy Senouci. Le club propose aussi du "full training" ("entraînement complet") pour senior, avec des exercices de souplesse, cardio et renforcement musculaire. Le Stade Sottevillais peut aussi accompagner les seniors dans la découverte du "basket santé" ou du "foot en marchant" (à partir de 45 ans), variante du football qui se pratique en effectif réduit. "Il est très important de continuer à entretenir le physique notamment pour lutter contre la perte musculaire qui vient avec l'âge, parfois la perte d'équilibre ou pour prévenir l'apparition de problèmes cardiaques", conclut Samy Senouci. Sa section sport santé lance une dizaine de créneaux en cette rentrée, soit 80 inscriptions possibles pour un tarif d'entrée à partir de 235€ par an.