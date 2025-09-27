Près de Rouen. Santé mentale : le sport comme outil thérapeutique et social

Déstigmatiser la maladie. C'est l'enjeu principal de la grande cause nationale 2025 tournée vers la santé mentale. Elle concerne tout le monde. Selon l'Assurance Maladie une personne sur quatre va souffrir dans sa vie d'un trouble mental. Mais les clichés sont tenaces. Toujours selon les chiffres de l'Assurance Maladie, "70% des Français cautionnent un stéréotype concernant les personnes atteintes de troubles de santé mentale".

Depuis plusieurs années, le Centre hospitalier du Rouvray (CHR) s'attache à déconstruire ces préjugés à travers différents programmes thérapeutiques ou d'insertion. L'hôpital, qui accueille plus 3 700 patients à temps plein, a lancé ses premiers Jeux de la Psychiatrie, jeudi 18 septembre, sous l'impulsion des premiers jeux de l'UMD (Unité pour malades difficiles) lancés en 2018. L'événement imaginé au CHR est devenu national avec la participation l'an dernier de huit autres unités. Pour cette première édition des Jeux de la Psychiatrie en partenariat avec les clubs sportifs locaux, environ 200 patients du Rouvray se sont donné rendez-vous sur le stade Jean Adret pour profiter d'une journée intense autour du football, baseball, rugby, athlétisme, tennis, lutte, etc. "Moi j'ai le bon côté de la psychiatrie parce que lorsque les patients sont en activité ils sont détendus, à l'écoute et oublient un peu le reste", s'enthousiasme Martial Boisnoir, éducateur sportif dans le service de sport adapté du CHR.

Des bienfaits concrets

"Je m'évade du quotidien et en plus ça renforce la cohésion", confirme Joachim Brison, hospitalisé depuis trois semaines au CHR alors en pleine séance de tirs au but. "Je suis sensible aussi à la peinture, lorsque je peins j'occulte tout ce qu'il y a autour." Si la pratique du sport existe depuis longtemps au Rouvray, il y a environ deux ans l'hôpital a lancé une unité transversale composée de trois éducateurs sportifs ainsi qu'une aide-soignante, un médecin et bientôt un neuropsychologue. Elle profite à l'ensemble des patients de l'hôpital et propose des rendez-vous sportifs hebdomadaires à l'intérieur du site. Les événements comme les Jeux de la Psychiatrie permettent aussi au corps médical de confronter le patient au monde extérieur. "Cela nous permet d'évaluer leur état et de les faire sortir des murs de l'hôpital afin qu'à terme ils puissent trouver une activité pérenne dans les clubs sportifs de droit commun", explique Emeline Duhamel, médecin en charge de l'unité de sport adapté.

Une maison sport santé ?

"Le sport est très thérapeutique, ça va jouer à la fois sur le bien-être mais aussi sur le fonctionnement du cerveau et améliorer sa plasticité autrement dit la fluidité de l'information dans le cerveau", détaille Olivier Guillin, professeur psychiatre et chef de service à l'hôpital qui voit le sport adapté comme un adjuvant aux traitements médicamenteux.

Le sport permet par ailleurs de réduire les effets secondaires induits par les traitements : surpoids, diabète ou hypertension. De plus "c'est un soin qu'on peut faire quel que soit l'état". Arrivé en 2022 au CHR, le nouveau directeur Franck Estève souhaite "aller beaucoup plus loin" en la matière. "On a dans l'idée avec l'Agence régionale de santé d'ouvrir prochainement une maison sport santé réservée au handicap mental." Au Rouvray, le sport adapté fait aussi l'objet de programmes de recherche médicale.