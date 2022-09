[Photos] Seine-Maritime. Du sport santé à l'hôpital du Rouvray

C'est une institution depuis quatre ans maintenant. Les Jeux de l'UMD ont eu lieu jeudi 22 septembre, dans les murs de l'Unité pour malades difficiles du centre hospitalier du Rouvray. Organisé en partenariat avec plusieurs clubs sportifs locaux, l'événement propose aux patients de se défouler autour du sport santé. Une pratique que cherche à démocratiser l'établissement depuis la tenue de ces jeux. Judo, handball, tennis de table, triathlon ou escalade, cette année, plus de vingt athlètes de la région sont venus faire découvrir leur discipline.

"Ça fait vraiment du bien"

Une journée très attendue pour les 19 patients présents lors de cette quatrième édition des Jeux de l'UMD, où le temps est comme suspendu.

"Ça fait vraiment du bien, d'habitude on est dans la cour, on ne fait rien, on est statiques… Là, il y a des gens de l'extérieur qui viennent nous voir, ça fait vraiment plaisir", s'enthousiasme un des patients de l'unité. "Sans ça, on serait assis toute la journée devant la télé. Faire du sport, c'est important pour la santé, pour le moral, c'est très important pour nous."

Le Smedar a participé pour la première fois aux Jeux de l'UMD.

Ici, au centre hospitalier du Rouvray, le sport fait partie intégrante de la prise en charge des patients et du soin de manière générale. Un éducateur sportif travaille à temps plein pour préparer des programmes spécifiques pour chaque patient. "Dans la maladie psychique, le sport est un outil de soin, notamment pour l'adhésion aux soins, ça crée une émulation avec les patients, ce qui fait qu'on acquiert une certaine confiance avec eux", explique Alex, infirmier à l'UMD, à l'origine de la création de ces jeux. Et les résultats sont là, constate le professeur Olivier Guillin, psychiatre et responsable du service. "Cela permet d'avoir un meilleur contrôle de soi-même, une meilleure image de soi également, et c'est une diminution des effets du stress… Les sports collectifs permettent aussi de travailler sur l'interaction sociale."

Cap sur les JO de Paris

Des médailles ont été distribuées à l'issue de la journée intitulée "L'Or olympique", en référence aux JO de Paris 2024. L'hôpital du Rouvray espère d'ailleurs voir organisées ces olympiades dans toutes les UMD de France à l'approche des Jeux, afin de mieux faire connaître le sport santé.

Une journée consacrée au sport santé a été organisée à l'hôpital psychiatrique du Rouvray.

Ouverte depuis 2012, l'unité pour malades difficiles de l'hôpital du Rouvray, accueillant 40 patients, prend en charge des malades présentant un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Certains patients sont transférés ici à la suite d'une décision pénale. Il existe dix services de ce type en France