Insolite. Un village normand entre dans le classement des communes aux noms les plus insolites de France

Le site Toploc est spécialisé dans la location de vacances. Cette année, son équipe a recensé les 30 noms de villages les plus insolites de France, région par région. Un inventaire qui oscille entre humour, étrangeté et parfois… un brin de vulgarité.

De Montcuq à Bourré : un tour de France insolite

Parmi les localités retenues, on retrouve des noms célèbres comme Montcuq, Poil, Sallespisse, ou encore Anus. Des toponymes qui prêtent à sourire et qui attirent la curiosité des voyageurs de passage. En tout, 30 villages français figurent dans cette sélection pour le moins... Surprenante.

Hébécrevon, le village normand classé parmi les plus insolites

En Normandie, c'est le village de Hébécrevon, situé dans la Manche, qui a été retenu dans le classement. Cette ancienne commune a fusionné en 2016 avec Thèreval, mais son nom reste toujours dans les mémoires.

Issu du patois normand, Hébécrevon signifie littéralement "le chevron d'Hébert". Un chevron étant une pièce de bois essentielle à la structure d'un pont permettant autrefois de traverser un gué. Une origine bien plus rustique et pratique que farfelue, mais qui vaut aujourd'hui au village sa place dans ce classement insolite.

Quand les noms insolites deviennent une attraction touristique

Au-delà de l'amusement, ces noms atypiques deviennent un véritable atout touristique. Beaucoup de visiteurs s'arrêtent pour prendre une photo devant le panneau d'entrée du village, donnant à ces lieux une notoriété inattendue.

En Normandie, comme ailleurs, ce type de classement contribue à faire découvrir des coins méconnus, avec parfois un petit sourire en prime.

Les noms qu'on aurait bien rajoutés au classement

Personnellement, d'autres noms de villages normands nous viennent aussi à l'esprit quand on parle d'appellations insolites… Dans le même esprit que Hébécrevon, on peut citer Le Cercueil (Orne). On aurait aussi bien ajouté La Mouche (Manche), Mouettes (Eure), Bizou (Orne), Montchaton (Manche), Le Désert (Calvados), Bosc-Bordel (Seine-Maritime), Champrépus (Manche) ou encore Condé-sur-Noireau (Calvados). De quoi sourire en explorant la Normandie !

