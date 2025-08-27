En ce moment Paris-Seychelles JULIEN DORE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Insolite. Un village normand entre dans le classement des communes aux noms les plus insolites de France

Insolite. Publié début 2025, cet étonnant classement signé Toploc, site d'hébergements, met en lumière un village normand au nom des plus singuliers. Découvrez quel coin de la Normandie figure parmi les villages aux noms insolites en France, et son histoire. Un classement qui prête à sourire.

Publié le 27/08/2025 à 17h40 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Un village normand entre dans le classement des communes aux noms les plus insolites de France
Ce village de Normandie surprend avec son nom, classé parmi les plus insolites du pays. - Hebecrevon

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le site Toploc est spécialisé dans la location de vacances. Cette année, son équipe a recensé les 30 noms de villages les plus insolites de France, région par région. Un inventaire qui oscille entre humour, étrangeté et parfois… un brin de vulgarité.

De Montcuq à Bourré : un tour de France insolite

Parmi les localités retenues, on retrouve des noms célèbres comme Montcuq, Poil, Sallespisse, ou encore Anus. Des toponymes qui prêtent à sourire et qui attirent la curiosité des voyageurs de passage. En tout, 30 villages français figurent dans cette sélection pour le moins... Surprenante.  

Hébécrevon, le village normand classé parmi les plus insolites

En Normandie, c'est le village de Hébécrevon, situé dans la Manche, qui a été retenu dans le classement. Cette ancienne commune a fusionné en 2016 avec Thèreval, mais son nom reste toujours dans les mémoires.

Issu du patois normand, Hébécrevon signifie littéralement "le chevron d'Hébert". Un chevron étant une pièce de bois essentielle à la structure d'un pont permettant autrefois de traverser un gué. Une origine bien plus rustique et pratique que farfelue, mais qui vaut aujourd'hui au village sa place dans ce classement insolite.

Quand les noms insolites deviennent une attraction touristique

Au-delà de l'amusement, ces noms atypiques deviennent un véritable atout touristique. Beaucoup de visiteurs s'arrêtent pour prendre une photo devant le panneau d'entrée du village, donnant à ces lieux une notoriété inattendue.

En Normandie, comme ailleurs, ce type de classement contribue à faire découvrir des coins méconnus, avec parfois un petit sourire en prime.

Les noms qu'on aurait bien rajoutés au classement

Personnellement, d'autres noms de villages normands nous viennent aussi à l'esprit quand on parle d'appellations insolites… Dans le même esprit que Hébécrevon, on peut citer Le Cercueil (Orne). On aurait aussi bien ajouté La Mouche (Manche), Mouettes (Eure), Bizou (Orne), Montchaton (Manche), Le Désert (Calvados), Bosc-Bordel (Seine-Maritime), Champrépus (Manche) ou encore Condé-sur-Noireau (Calvados). De quoi sourire en explorant la Normandie !

• A lire aussi. Hébécrevon, Grattenoix, Mouettes : les noms de communes les plus insolites en Normandie

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
1 commentaire

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Fan2normandie Il y a 50 minutes
Débutant

j'étais tellement sur que c'étaita ça, juste à coté de carentan genre ça y est la quarantaine passée : "hé beh crevons !"

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Insolite. Un village normand entre dans le classement des communes aux noms les plus insolites de France
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple