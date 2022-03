Les dessous de Caen vus par l'office de tourisme

Le programme est chargé et touche tous les domaines. Le mois d’octobre, consacré à la “pierre précieuse” de Caen, se termine lundi 30 octobre à 10h30 par la visite de la carrière de Cintheaux.



NOVEMBRE : Patrimoine civil et religieux

. Vendredi 4 : Le manoir des gens d’armes ou les Triomphes de Pétrarque à 14h30.

. Mercredi 16 : Le petit séminaire et la chapelle Saint-Paul à 14h30.

. Vendredi 18 : La mosquée d’Hérouville à 15h30.

. Lundi 21 : L’abbaye d’Ardenne, siège de l’Institut mémoires de l’édition contemporaine à 14h30.

. Dimanche 27 : Itinéraire autour des maisons datées à 14h30.



DECEMBRE : Gastronomie

. Samedi 3 : Préparation d’une recette au restaurant gastronomique “L’Incognito” à 10h ; la fabrication du foie gras avec l’entreprise Joseph Delacour à 15h.

. Mardi 6 : Préparation d’une recette au restaurant japonais Fleur de Sushi à 15h30.

. Samedi 10 : La confrérie de la Tripière d’Or à 10h30.

. Mardi 13 : La brasserie artisanale La Lie à 18h.

. Vendredi 16 : Préparation d’une recette au restaurant Ivan Vautier à 15h30.

. Lundi 26 et jeudi 29 : Dans la ville illuminée à 18h.



JANVIER : Histoires et archives

. Samedi 7 : Caen à travers la littérature de Stendhal à Simenon à 14h30.

. Vendredi 13 : Les archives historiques de la Défense à 14h30.

. Dimanche 15 : Charlotte Corday, “l’ange de l’assassinat” à 14h30.

. Jeudi 19 : Les archives départementales du Calvados à 14h30.

. Vendredi 27 : Barbey d’Aurevilly et Trébutien à 14h30.

Pratique. RDV donné lors de l’inscription à l’office de tourisme. Places limitées. 4€50/5€50.

Tél. 02 31 27 14 14.