Pour petits et grands, ses visites sont l’occasion de découvrir la ville comme vous ne l’avez jamais vu. Réservation obligatoire auprès de l’Office du tourisme.

Pratique. Visites lundi 26 et jeudi 29 décembre, à 18h. Tarifs : 4,50/5,50€. Infos et réservations au 02 31 27 14 14 et sur www.tourisme.caen.fr