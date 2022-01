Encore quelques jours pour profiter des manifestations estivales de l'Office de Tourisme de Caen

crédit photo : © Guichard / Office de Tourisme de Caen

Ce matin dans "La voix des Normands", avec Frédérique GERVAIS, Directrice de l'Office de Tourisme de CAEN, nous faisions le point sur les différentes manifestations proposées jusqu'à la fin de cet été, réécoutez ci-dessus son intervention.

Caen Soirs d'Été : 30 spectacles gratuits d'art de la rue dans les parcs et jardins.

Ce jeudi et ce vendredi :

Jeudi 25 août - 10h30 et 14h30 - Poème équestre - WANGUY ET COMPAGNIE - Cie Tangio Tempo - Rue du Chemin-Vert - Rue Fernand-Léger

Jeudi 25 août - 18h30 - Conte musical et circassien - ROUE LIBRE - Cie 3 X Rien - Jardin Claude-Decaen

Jeudi 25 août - 21h - Théâtre de rue - LES BONBECS - Cie Silence et Songe - Jardin Claude-Decaen

Vendredi 26 août - 21h - Poème équestre - SÉDUCTIONS - Cie Tangio Tempo - Rue du Chemin-Vert - Rue Fernand-Léger

Les Visites théâtralisées de Caen :

En compagnie d'un guide, découvrez la ville sous un angle différent. En compagnie de comédiens, revivez l'histoire comme si vous y étiez.

Jeudi 25 août et samedi 27 août : Parcours Guillaume le Conquérant.

La nuit laisse apparaître des choses invisibles en pleine lumière, et favorise les rencontres improbables. Les témoins de l’histoire de la ville, anonymes ou célèbres se pressent à votre rencontre tous prêts à vous faire pénétrer le mystère qui à cette heure règne en ville. Visite placée sous la fi gure du Conquérant Guillaume, les portes de sa dernière demeure, l’Abbaye-aux-Hommes, nous seront donc ouvertes.

Mercredi 24 août et vendredi 26 août : Parcours Reine Mathilde.

Dans l'atmosphère idéale du début de soirée la Reine Mathilde, épouse de Guillaume-le-Conquérant vous accueille chez elle. Au cours de votre périple, vous serez pris en charge par le facétieux fils du gardien qui vous dévoilera quelques-uns des endroits les plus inaccessibles de l'Abbaye-aux Dames. Vous croiserez également de plus illustres personnages, ainsi Charlotte Corday s'adonnant à la lecture de Corneille, ou encore Mathilde elle-même revenue de l'autre rive pour un ultime salut. Le moment sera venu de reprendre votre chemin au fil du temps et des secrets vers d'autres découvertes jusqu'au coeur de la cité ducale.

Jeudi 25 août et samedi 27 août : Promenade théâtrale au Château, fief du Conquérant

Le château de Caen, une des plus vastes enceintes fortifiées d’Europe, à la fois décor et personnage principal de cette comédie estivale. Quand le théâtre illustre les grandes pages de l’histoire du château ducal, la fantaisie est au rendez-vous de la fi n d’après-midi et saura séduire un public familial.

Tarifs Parcours Reine Mathilde et Parcours Guillaume le Conquérant :

Adulte : 14 €

Scolaire, étudiant, demandeur d'emploi : 10,50 €

Gratuit moins de 10 ans

Tarifs Promenade théâtrale au Château :

Adulte : 11 €

Scolaire, étudiant, demandeur d'emploi : 8 €

Gratuit moins de 10 ans

Le tarif réduit s'applique à tous à partir de 10 personnes

Profitez des billets combinés : 2 parcours pour 23€ ! 3 parcours pour 29€ !

(tarifs valables pour l'achat de parcours différents)

Renseignements et réservation par téléphone au +33(0)2 31 27 14 14.

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable.