Dîner sur la digue de Cabourg ce samedi.

Cabourgeais et estivants sont invités à venir partager ce repas convivial ponctué d’animations musicales et de spectacles: échassiers, char musicale, concerts, clown caricaturiste.. et plein d'autres suprises !

Cet événement exceptionnel a attiré plus de 3 000 personnes l’an dernier ! Cette année, 4 000 chaises sont prévues.

Il est fortement recommandé de réserver sa table auprès de l'Office de Tourisme de Cabourg au 02 31 06 20 00.

Chacun est libre d'apporter son pique-nique. Des paniers repas sont également proposés par plusieurs restaurants et traiteurs (renseignements à l'Office de Tourisme

Réécoutez ci-dessus Jocelyn GUILLOT nous décrire l'evenement en direct sur l'antenne de Tendance Ouest.