[En images] Rouen. Avec Luminiscence, la cathédrale se raconte en lumières

"Bienvenus chers visiteurs du soir. On dit de moi que je suis la plus humaine des cathédrales." C'est par ses mots, de la cathédrale qui se raconte en voix off à la première personne, que commence Luminiscence, le nouveau spectacle immersif qui se joue à l'intérieur de l'édifice jusqu'au mois de mars.

A son entrée dans la cathédrale, le public est invité, sous une lumière tamisée, à déambuler au son d'un piano pour découvrir l'exposition qui est consacrée à l'histoire de Notre-Dame. Une première mise en ambiance.

Une architecture sublimée

Au fil de son histoire, marquée par Rollon ou Guillaume le Conquérant, les guerres, les destructions, les agrandissements, les reconstructions, Notre-Dame se raconte avec d'éblouissants jeux de lumières : du vidéo mapping qui vient mettre en valeur de manière parfois déconcertante l'architecture gothique des lieux, support d'une nuit étoilée, d'un incendie ou d'impressionnants échafaudages. Blanc, rouge, bleus, viennent tour à tour souligner la beauté de la cathédrale, le tout sublimé par une bande-son et le chant en direct de Vox noctis, de la maîtrise Saint-Evode et du chœur de chambre de Rouen.

La cathédrale se raconte à la première personne. Les grandes lignes de son histoire sont détaillées, depuis la première église romane voulue par Rollon jusqu'aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

La cathédrale est "très compliquée à sonoriser", indique Benoît Dieulin, ingénieur du son du spectacle. Une trentaine d'enceintes est installée dans l'édifice. Le tout, son et images, est contrôlé depuis cette régie.

En préambule, une déambulation dans une lumière tamisée est proposée, au son d'un piano, pour découvrir l'exposition liée au spectacle. Expérience à tester. Même si, contrairement à Cathédrale de lumière et ses projections estivales sur la façade, Luminiscence a un coût, non négligeable pour venir en famille : de 20 à 35 euros en fonction du placement.

Comme pour Cathédrale de lumière en extérieur, c'est la technologie du vidéo mapping qui est utilisée. Les lieux sont scannés pour que ces projecteurs puissent souligner les moindres détails de l'architecture.