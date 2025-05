Rouen. Passage du Tour de France à Rouen : deux mois d'animations au programme

"Ça va être une belle fête", s'enthousiasme le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, à l'évocation du Tour de France de passage par la capitale normande, le mardi 8 juillet. Il faut dire que la Grande Boucle n'était pas revenue dans la ville depuis 2012. Cette année, "le parcours sera très urbain et très sportif", rappelle l'élu qui a annoncé une série d'animations en amont de l'événement, avec, par exemple, une "fête du Tour" le 25 mai, une exposition dédiée à Jacques Anquetil ou une chasse au trésor à vélo.

Le programme des animations

Cela commence par la "fête du Tour" qui doit coïncider avec le festival "Roule !", le samedi 24 mai, organisée rue Jeanne d'Arc, place Saint-Sever et sur la presqu'île Rollet. Puis viendront, une chasse au trésor à vélo à l'esplanade Duchamp (dimanche 25 mai), un après-midi découverte du vélo, une exposition dédiée à Jacques Anquetil à l'hôtel de Ville (à partir du 26 juin) et une journée sport-santé au Kindarena la veille de l'étape. Pour le jour J, la mairie et la Métropole proposent "La Grande parade Lovelo" invitant les usagers du service de location Lovélo à parader sur les deux derniers kilomètres du parcours. La collectivité prévoit aussi un "défilé des écoles de cyclisme" avec le Véloce Club de Rouen et une diffusion de toute l'étape sur écran géant place de l'hôtel de Ville.

Le coût du Tour de France à Rouen

L'accueil du Tour de France "a évidemment un coût", précise Nicolas Mayer-Rossignol qui évoque le chiffre d'environ 140 000 euros pour "le ticket d'entrée dans le Tour de France" pour la Ville et la Métropole. Montant qui ne concerne que l'accueil de l'étape et pas les coûts de rénovation de la voirie par exemple. "Mais quel retour sur investissement !", se réjouit le maire de Rouen. "Ce seront de magnifiques images pour le territoire." Le Tour de France 2025 va ainsi traverser Rouen sur 25km et sur 45km pour toute l'agglomération rouennaise.

Quant à savoir quel est le meilleur endroit pour suivre le peloton, le maire botte en touche mais précise que "sur la place de l'hôtel de Ville, il y aura un écran géant. Ce sera l'arrivée donc évidemment ce sera exceptionnel. Mais à Boulingrin aussi, parce qu'il y a des montées et qu'il y aura de la place, et sur les communes du plateau Est aussi ça peut être très beau".